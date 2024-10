Prosegue l'allerta meteo sul Lazio Nord anche domani mattina • Terzo Binario News

La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione Lazio ha emesso un’allerta meteo dalla tarda mattinata di domani, 23/10/2024 e per le successive 18/24 ore.

Si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori centro-settentrionali.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e forti raffiche di vento.

Nello specifico, su Civitavecchia la Prociv fa sapere che “è stato diramato un bollettino meteo, che prevede anche per il territorio di Civitavecchia un’ allerta di colore GIALLO per la giornata di domani. Secondo il bollettino, dalla serata/notte di oggi, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio, inclusa la fascia litoranea nord, precipitazioni diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento .

Si ricorda di prestare la massima attenzione in ragione anche dell’imprevedibilità dei fenomeni.