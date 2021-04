Prosegue il #bucabuca dei Gd di Civitavecchia: tappa a Campo dell'Oro - Terzo Binario News

“Proseguono i sopralluoghi dei Giovani Democratici nei quartieri civitavecchiesi, e stavolta ci siamo ritrovati nel quartiere popolare di Campo dell’Oro.

In Via Veneto abbiamo ascoltato un gruppo di residenti nel testimoniare il loro sconcerto per lo stato di degrado in cui versa l’intero quartiere, specie nell’area dietro allo Stadio del Nuoto, dove vegetazione incolta, ferraglia e rifiuti vari dimostrano uno scarsissimo interesse da parte degli enti di cura del verde.

Abbiamo poi preso visione del parco tra Viale Lazio e Via Toscana, dove notiamo mura pericolanti in una zona molto frequentata da bambini e studenti, con completa assenza di barriere, staccionate, cestini dell’immondizia, e di tutte le strutture tipiche di decoro e sicurezza di cui un parco vero e proprio dovrebbe disporre.

Ci siamo infine spostati nei complessi residenziali tra Via Val d’Aosta e Via Emilia Romagna dove la condizione è pressoché identica a quella di Via Veneto, ed aggravata dal totale abbandono dell’ex Campo Saraudi, per il quale l’Amministrazione a gennaio presentava alcuni progetti di riqualificazione dell’intera zona prevedendo parchi e aree sportive comunali, ma di lavori ancora nemmeno l’ombra.

Nei prossimi giorni continueremo ad analizzare “casa per casa” e “strada per strada” lo stato della nostra città, nelle zone di San Liborio, Borgata Aurelia, De Santis… e torneremo al Parco Martiri delle Foibe dove a onor del vero, dopo alcune segnalazioni anche dei GD, sullo stato pericolante delle mura adiacenti agli istituti scolastici qualcosa fortunatamente comincia a muoversi”.

