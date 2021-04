Il consigliere Fiorucci convola a nozze con Il Paese che Vorrei - Terzo Binario News

“Dopo il recente ingresso della consigliera Claudia Calistri, ieri anche il consigliere Francesco Fiorucci ha formalizzato la sua adesione al gruppo consiliare del Paese che Vorrei.

È stata una comunicazione intensa quella con cui il consigliere Fiorucci ha spiegato le ragioni di questa scelta.

Ha parlato dell’importanza della collaborazione maturata con il capogruppo e nostro consigliere Lorenzo Casella, del valore della condivisione, della centralità della comunità, di rispetto per l’ambiente e di sviluppo etico e sostenibile.

Ringraziamo quindi Lorenzo Casella per l’impegno con cui sta portando avanti il suo mandato consiliare dentro e fuori dal Consiglio comunale e ringraziamo i tanti militanti, associati e sostenitori del Paese che Vorrei, che con le loro energie contribuiscono a farne crescere l’importanza sociale e politica sul territorio.

Oggi il gruppo consiliare Il Paese che Vorrei è il più consistente organismo di opposizione all’interno del Consiglio comunale, e racchiude diverse realtà: Il Paese che Vorrei, Sinistra Democratica e Orizzonti Comuni.

Il nostro impegno è, ora più che mai, volto a favorire e incrementare la condivisione di idee e obiettivi tra le persone che si riconoscono nelle rispettive formazioni.

Appena possibile, avremo il piacere di organizzare un incontro aperto per confrontarci e per ragionare insieme, con l’obiettivo di pianificare un percorso comune mirato alla formazione di uno spazio di condivisione sociale e politica più vasto e inclusivo che, dentro e fuori dal Consiglio comunale, possa costituire il punto di riferimento per tutti quei cittadini che credono nella possibilità di progettare e realizzare un futuro migliore per il nostro territorio”.

il Paese che Vorrei