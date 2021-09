Proposta di chiusura per un bar di Mazzano: è un covo di pregiudicati - Terzo Binario News

I Carabinieri della Compagnia di Bracciano hanno trasmesso alla Questura di Roma una proposta di chiusura ex art 100 TULPS per un bar di Mazzano Romano.

La richiesta è stata avanzata anche a seguito dei numerosi eventi delittuosi occorsi presso il citato esercizio commerciale, cui è seguita un’attività di controllo da parte dei Carabinieri, consistita inizialmente in un’analisi documentale e successivamente nel riscontro di quanto emerso, mediante servizi di osservazione e altre attività dedicate, che hanno permesso di acclarare che il bar è abituale ritrovo di persone con precedenti penali o pericolose per l’ordine pubblico, per la moralità e il buon costume, oltreché per la sicurezza dei cittadini.