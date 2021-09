Incidente fra tram e motorino sulla Prenestina, morto un 18enne - Terzo Binario News

Pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per i rilievi di un incidente mortale avvenuto intorno alle 20 di ieri in via Prenestina, altezza civico 66, in cui sono rimasti coinvolti un ciclomotore e un tram, linea 5.

A perdere la vita un ragazzo di 18 anni, conducente del ciclomotore. Con lui come passeggero un giovane di 17 anni, trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso.

In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.