Pronto soccorso in affanno, centinaia le persone in attesa nel Lazio • Terzo Binario News

Attese di molte ore, spesso in condizioni di permanenza precarie, e strutture sotto pressione: è la situazione dei pronto soccorso del Lazio, dove nei giorni scorsi ci sono state punte di 1100 persone in attesa. Oggi in mattinata il sito Salute Lazio ne censiva oltre 440, di cui 40 solo all’Umberto I, 36 all’Oftalmico, 31 al Casilino, 25 a Tor Vergata e 14 ai Castelli, al San Pietro Fatebenefratelli e a Viterbo Belcolle. In totale i pazienti nei pronto soccorso laziali sono 2600, di cui oltre 1000 in stato di ricovero o trasferimento. Colpa di un mix di virus, negli ultimi inverni mitigato da restrizioni e campagne vaccinali.

Un’emergenza prevista, di cui i medici di famiglia hanno iniziato a parlare già dalla scorsa estate, e che richiede una risposta di sistema come quella data durante la pandemia.

Una situazione in ulteriore evoluzione in attesa del freddo. I sindacati chiedono nuove assunzioni di infermieri, e la Cgil ha indetto un presidio per il 10 gennaio davanti alla Asl Roma 2 e all’Umberto I.