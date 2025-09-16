Promozione, Tolfa e Santa Marinella guardano all'esordio di domenica • Terzo Binario News

Bevilacqua: “Ormai sono vecchio, la fascia è un onore che non pesa”

Chiusa la partentesi della Coppa Italia, per Tolfa e Santa Marinella è tempo di tuffarsi nel campionato di Promozione che inizia domenica.

E se per i collinari c’è stata una sorta di assaggio con il memorial Ciancarini e le due gare della competizione contro l’Urbetevere, per i rossoblù sulla Coppa meglio sorvolare, per concentrarsi sull’esordio nella tana della Duepigrecoroma.

In collina la Coppa Italia contro l’Urbetevere è archiviata ma si tratta dell’ultimo appuntamento prima del via del girone A.

Dunque alcuni aspetti vanno analizzati, su tutti la prestazione come ha fatto – senza nascondersi – mister Michele Micheli e per questo ecco le parole del capitano facente funzioni ovvero Marco Bevilacqua che ha ereditato la fascia da Marco Roccisano, nell’attesa che il difensore centrale torni a disposizione. «L’importante era passare – dice il metronomo del centrocampo tolfetano – ma siamo ancora in fase di costruzione e mancavano dei titolari. Inoltre qualche ragazzo è indietro fisicamente e quindi siamo stati un po’ sottotono. Ma l’inizio è complicato per tutti, mettiamoci pure il cambio allenatore, che ha portato con metodi di lavoro diversi che vanno assimilati». E allora testa all’esordio di domenica, quando alla Pacifica salirà il Cerveteri: «Da domenica si ragiona gara per gara, perché l’ambizione è notevole e vincere aiuta a vincere. Nelle prime partite è importante vincere più ancora che mettere in campo la prestazione. In campionato troveremo 9-10 squadre attrezzate per arrivare fino in fondi e i ceriti di Marco Ferretti verranno preparati come il loro allenatore. Prevedo sofferenza e una gara diversa dal memorial Ciancarini». Come accennato, per vedere Roccisano in campo ci vorrà tempo mentre Andrea Moretti domenica vestirà la 9. «L’età avanza – scherza Bevilacqua – e indossare la fascia per sostituire Rocci non è facile. Lui è un elemento importante nel gruppo la cui assenza si fa sentire. Io spero di essere si esempio, preferisco che gli altri parlino di me. La fascia non pesa ma non vedo l’ora di restituirla».

Dalle parti dello stadio Fronti, si prepara la trasferta di domenica. «L’esclusione di ufficio dalla Coppa dispiace – ammette mister Daniele Fracassa – e dispiace per non aver giocato e quando accaduto ci ha spiazzati. Servirà da lezione a tutti e ora concentrazione sul campionato eliminando queste scorie. Avremo voluto riscattarci dall’eliminazione dell’anno scorso contro il Borgo Palidoro immaginando un bel percorso. Dispiace per la società, lo staff, la squadra e i tifosi soprattutto. Nessun dramma, sarà solo solo carica per domenica. Stiamo preparando la sfida alla Duepigreco al meglio, con un’amichevole con il Real Santa Marinella di Seconda Categoria, per la quale ringrazio mister Andrea Midei per il comportamento dei suoi e la rifaremo in futuro. Come uomini, penso che domenica potranno essere almeno in lista Lorenzo Orlando, Francesco brutti e Alessio Del Mastro. Assente Jacopo Astorelli». La gara si disputerà all’Ivo Di Marco di Ottavia dalle 14,30.