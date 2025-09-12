Due giorni gioco, sport e partecipazione: a Civitavecchia è Sport in Piazza • Terzo Binario News

(foto Enrico Paravani) – Due giornate consecutive all’insegna del gioco, dello sport e della partecipazione, promosse dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare il territorio attraverso iniziative gratuite, inclusive e rivolte a tutte le generazioni. Si tratta di Sport in Piazza.

L’evento è organizzato dall’Assessorato allo Sport in collaborazione con associazioni del territorio, le forze armate e di polizia, la ASL Roma 4 e con il supporto all’organizzazione dell’ITIS “Marconi” e dei Vigili anziani in pensione.

Dalle 10 alle 18 in Piazza della Vita, cittadini e famiglie potranno vivere una giornata di promozione sportiva, salute e prevenzione, con esibizioni, stand informativi, unità dimostrative e attività interattive per adulti e bambini.

Il programma include la partecipazione di 36 associazioni sportive locali, postazioni della ASL Roma 4 con servizi di screening e prevenzione, e la presenza di forze armate e di polizia con mezzi, stand e dimostrazioni operative. Ampio spazio sarà dato anche alla tecnologia e all’innovazione, grazie ai simulatori del Maker Camp. L’apertura ufficiale è prevista alle ore 10:00 con l’Inno d’Italia alla presenza delle autorità civili e militari.

Il delegato allo sport Patrizio Pacifico ha evidenziato l’importanza della giornata di sabato: «Un grande momento di promozione dello sport come strumento di benessere, inclusione e comunità. Ringraziamo tutte le realtà coinvolte per la straordinaria partecipazione e il contributo alla riuscita dell’iniziativa. Qui si va oltre l’Amministrazione in carica e l’auspicio è che da due giorni si passi a tre».

Domenica 14 settembre, sempre in Piazza della Vita, si svolgerà CivitaGames (dalle 11alle 21), la grande festa del gioco in tutte le sue forme, organizzata dall’Assessorato al Turismo in collaborazione con Mucca Games, FORTE! Festival e con il supporto della Fondazione CaRiCiv. L’evento trasformerà il cuore della città in un parco giochi a cielo aperto, con ludoteche, laboratori creativi e tecnologici, tornei a premi, partite dimostrative e spazi per autori, illustratori e professionisti del settore ludico.

Durante la conferenza, l’assessore al turismo Piero Alessi ha dichiarato: «CivitaGames non è solo una giornata di svago, ma un’occasione per valorizzare la nostra città attraverso il turismo esperienziale e culturale. Abbiamo creato un evento gratuito, ricco di contenuti e aperto a tutti: un modo per far conoscere Civitavecchia sotto una luce nuova, interattiva e vivace. Perché è la città che va promossa, come dimostra il Motor Play Beach è che si tiene a Faenza e adesso anche qui».

Anche il Sindaco Marco Piendibene ha espresso soddisfazione per il doppio appuntamento del fine settimana: «Due giornate, un’unica visione: fare di Civitavecchia una città viva, inclusiva e partecipata. Sia con lo sport che con il gioco vogliamo costruire legami, promuovere cultura e offrire esperienze accessibili a tutti, senza barriere di età o condizione sociale».

Poi hanno parlato anche i responsabili della Asl Roma 4 e gli organizzatori dei giochi.

Il dottor Pierluigi Ugolini, dirigente Asl: “Per noi è importante la territorialità, un volano per la salute e uno stile vita sano”. Ha aggiunto la dottoressa Valentina Iannucci: “Il Viilaggio della Prevenzione è presente per dare continuità con presenza anche domenica 13, per la sicurezza, la prevenzione e la salute. Si installerà un ambulatorio della nutrizione con la misurazione dei parametri vitali e dello stile di vita. Presente anche la Adiciv con la rappresentanza dei diabetici e i test effettuati dagli infermieri. Settore importante quello della sedentarietà, che propone giornate del cammino. Infine gli screening con le visite gratuite”.

Antonio Burattini di Forte! Festival: “Con Mucca games ci saranno giochi tavolo, di ruolo e tradizionali allo scopo di insegnare e di imparare la cultura e l’uso del gioco”.

Marco Vigelini di Megacamp: “Minecraft viene usato come simulatore di scenari rischio, ci sono giochi per bimbi stomizzati, usato nei siti Unesco. Il gioco è trasversale, veicola messaggi positivi. In piazza ci sarà anche un simulatore di guida per bimbi. Di Minecraft esistono 300 società al mondo, una di esse sta per aprire una sede in via Santa Fermina”.

Tutti i dettagli sui programmi dell’evento, comprese le attività, gli orari e i partner coinvolti, sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Civitavecchia e sui canali social dei partner dell’iniziativa.