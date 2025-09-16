La Futsal Civitavecchia riparte dalla prestazione contro l'Active Network • Terzo Binario News

L’1-5 subito al PalaDeAngelis dall’Active Network Viterbo non ha tolto il sorriso in casa Futsal Civitavecchia.

La qualificazione è andata, anche in funzione del valore doppio delle reti in trasferta, ma poco importa: per lunghi tratti i nerazzurri sono stati all’altezza dei viterbesi che oltre ad imporre un ritmo infernale hanno messo in campo qualità in quantità industriale.

Eppure mister Vincenzo Di Gabriele se l’è giocata a viso aperto, due reti sono state subite con il portiere di movimento, ed è stato concesso spazio a tutti i giocatori in lista. Un’occasione per crescere, che si ripeterà sabato prossimo ad Orte.

Che non ci siano residui dietro questa partita, lo si evince dalle parole di Federico Di Eugenio: «Quella di sabato è stata una partita intensa, esattamente come ci aspettavamo. La diversità di valori in campo purtroppo si è vista fin dall’inizio però sono contento per l’atteggiamento che ha avuto la squadra, per lo spirito di abnegazione che i compagni hanno messo su ogni pallone. Questo confronto ci serviva come test per valutare il tipo di reazione al cospetto di una squadra con dei valori così importanti. Sono contento davvero perché tutti quanti hanno dato il massimo. questo è un aspetto che dobbiamo portarci con noi per cominciare poi per il campionato. L’anno scorso la squadra ha fatto un bel percorso, soprattutto nella seconda parte di stagione e adesso la società si ritrova ad affrontare un campionato nazionale di tutt’altro livello. Faremo il massimo per far contenti la società e tutte le persone che ci vengono a vedere ogni sabato», la conclusione di Di Eugenio.

Il tenore delle parole dell’allenatore è lo stesso: «Sono molto soddisfatto della nostra prestazione – dice Vincenzo Di Gabriele – nonostante la sconfitta in quanto per molti tratti di gara siamo stati all’altezza di un quintetto squadra che poggia su delle basi completamente differenti dalle nostre. Ho apprezzato lo spirito con cui la partita è stata affrontata traendone indicazioni interessanti. Secondo me siamo a buon punto, guardando all’esordio con i sardi del Villaspeciosa. In alcuni frangenti è venuta fuori la nostra inesperienza, tuttavia ho apprezzato quanto è stato messo in campo. Adesso si parte con la parte centrale della preparazione atletica ufficiale, che ha preso il via all’inizio di questa settimana».