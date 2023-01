Promozione: Tolfa a Tarquinia, il Santa Marinella ospita il Casal Barriera • Terzo Binario News

Domani si chiude il girone d’andata del girone A di Promozione con il Tolfa impegnato nella trasferta vicinissima di Tarquinia dell’ex tecnico Andrea Pacenza mentre il Santa Marinella ospita allo stadio Fronti il Casal Barriera.

Entrambe le gare iniziano alle 11.

Al giro di boa della 15esima giornata, i collinari arrivano con 28 punti in classifica che valgono il secondo posto in condominio con Ottavia e Romulea a cinque lunghezze dalla capolista Aranova.

È vero che la prima di ritorno nasconde parecchie insidie, visto che i biancorossi vanno a giocare in casa del Grifone calcio degli ex Matteo e Simone Trincia ma è pure vero che si tratta dell’unico scontro diretto in trasferta con le corazzate del girone, A maggior ragione bisogna arrivare alla sfida del 29 gennaio con altri tre punti in tasca. Ma non è che il Tarquinia sarà lì a farsi malmenare. I rossoblù etruschi, al ritorno in Promozione, all’inizio hanno pagato lo scotto del noviziato. Però l’arrivo in panchina di Pacenza e qualche aggiustamento sul mercato hanno permesso di raggiungere la quintultima posizione con 14 punti. Pertanto, quella del Bonelli non è partita da sottovalutare, Anzi, visto che nelle ultime tre partite sono arrivati due successi interni e un pari nella trasferta di Ottavia, serve per forza fare bottino pieno per restare agganciati al treno della vetta, con l’Aranova ospite a Pescia. Per mister Daniele Fracassa assenza in cabina di regia per Luigi Trebisondi (caviglia gonfia) con capitan Alessio Mecucci che potrebbe tornare dal primo minuto sostituendolo ne 4-2-3-1. Probabile la vocazione offensiva, vista la forma che stanno passando gli attaccanti tolfetani. A dirigere la gara del Bonelli è stata chiamata una terna tutta di Roma 2 composta dall’arbitro Lorenzo Carucci con assistenti Andrea Giovagnoli e Simone Strippoli.

Invece in via delle Colonie arriva un Casal Barriera, annoverato in estate fra le compagini che dovevano primeggiare per via delle recente retrocessione dall’Eccellenza. Invece l’undici di Pietralata ha stentato con risultati oscillati, tanto che ora in classifica occupa la sesta posizione con 18 punti insieme al Pescia. Sul fronte Santa Marinella, i rossoblù inseguono – con il Grifone – il terzetto al secondo posto da appena due lunghezze di distanza – ed è importante fare bottino pieno per evitare che davanti scappino. Con Giordano Belardinelli fuori, al centro dell’attacco ci sarà sempre Davide Cedeno, molto positivo in questo girone d’andata. Arbitro dell’incontro sarà Oliver Masevski di Ciampino assistito da Niccolò Agostino di Roma 1 ed Emiliano Pizzicannella, anch’egli di Ciampino.