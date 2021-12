Promozione, Tolfa a Ronciglione per pressare la capolista Antica Aurelio - Terzo Binario News

Con l’Antica Aurelio ormai a un tiro di schioppo, il Tolfa non può permettersi di sbagliare oggi alle 14.30 a Ronciglione.

Si gioca la tredicesima e terzultima di andata del girone A di Promozione con i collinari a soli due punti dalla capolista. Una marcia costante quella della formazione di Daniele Fracassa, capace di mettere pressione sulla prima della classe e, al contempo, di portare a +5 il vantaggio sulle terzo ovvero Borgo San Martino e Santa Marinella.

Domenica allo Scoponi un successo sì largo ai danni del Montefiascone per 4-0 ma non troppo convincente. E oggi, nel turno infrasettimanale pre-natalizio, la sfida è con l’ultima della classe che però, approfittando delle liste di trasferimento aperte, ha cambiato cinque undicesimi della formazione-base.

Per questo il tecnico non si fida: «Prima la chiudiamo e meglio è – confida Fracassa – anche se non ci sarà riposo per nessuno. A parte i rimpiazzi per i due infortunati di domenica, nessuna modifica nell’undici iniziale». Contro i falisci si sono fatti male in due minuti prima Mecucci e poi Urbani (entrambi capitani, in quel momento) e se inizialmente sembrava fossero noie serie, invece stanno meno peggio del previsto. Dunque Nunziata in porta, linea difensiva con il rientrante Del Prete a destra, confermato Remondini a sinistra, centrali Roccisano e Montironi; in mezzo il dubbio è legato a Gaudenzi, che però dovrebbe esserci insieme a Savarino e Peluso con il solito trio d’attacco composto da Belloni, Simone Trincia e il capocannoniere del girone Matteo con 10 reti. Se Gaudenzi non ce la facesse allora spazio al 4-2-3-1 con l’ingresso di Pomponi a sinistra e Simone Trincia a sostegno di Matteo. Valerio Angiolosanto di Ostia Lido è il direttore di gara designato, con Gianmarco Amato di Aprilia e Marco Martino, di Ostia anch’egli, come assistenti.