Promozione, a Santa Marinella arriva la Sorianese - Terzo Binario News

Avversario scomodo per il Santa Marinella che oggi alle 14.30 ospita la Sorianese nella tredicesima e terzultima giornata del girone A di Promozione.

Allo stadio Ivano Fronti arriva una compagine costruita per tentare l’assalto alla vetta e che invece, con 17 punti, occupa la sesta posizione. Per la verità è un undici competitivo dalla cintola in su mentre in difesa concede spazio agli avversari.

I rossoblù vengono da un periodo buono, culminato domenica con l’aggancio alla terza piazza con 25 punti, sebbene in condominio con il Borgo San Martino, a cinque lunghezze dal Tolfa.

Il successo nella tana dell’Asa per 4-2 ha caricato la compagine di Nicola Salipante, che dovrà attendere la seconda metà di gennaio prima di potersi allenare al Fronti anche durante la settimana. Intorno al 20 infatti verrà sistemato l’impianto di illuminazione. Nel frattempo ci si arrangia ma è un bell’arrangiarsi: più che alla salvezza, si può cominciare a ragionare su play-off. Per l’undici iniziale assente Converso dunque, D’Archivio in porta, linea a quattro con Palmarucci, Zerilli, De Angelis e Gallitano (corteggiato da diverse formazioni di Eccellenza, Ladispoli in testa); capitan Trebisondi, Scudi e De Santis in mediana, davanti Cedeno, Pagliuca e Belardinelli. Arbitro dell’incontro Alessandro Capponi di Latina, con Simone Morlacchetti e Flavia Branchesi, entrambi di Roma 2.

Infine, dal sodalizio fanno sapere che a fine primo tempo il presidente rossoblù Fabrizio Di Stefano e il figlio del compianto presidente Ivano Fronti, consegneranno alla Sorianese una targa per la solidarietà dimostrata quando Fronti scomparve nel maggio scorso.