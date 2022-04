Promozione, le locali tutte di pomeriggio - Terzo Binario News

Oggi tornano le partite della Promozione della decima giornata di ritorno ma la notizia è il sorteggio di Coppa Italia. Infatti il Tolfa ha pescato i romani del Fonte Meravigliosa, con cui si confronterà nelle semifinali della competizione infrasettimanale. Andata prevista al Fonte Park di Vigna Murata il prossimo 4 maggio e ritorno il 18 allo Scoponi. Il Fonte Meravigliosa è terzo nel girone C con 47 punti in 24 gare.

Mettendo da parte un attimo il futuro, il presente sono le sfide odierne delle compagini del comprensorio, peraltro tutte di pomeriggio. Partono alle 15 il Borgo San Martino, che a Ladispoli attende il Canale Monterano di Riccardo Sperduti; stesso orario per il Santa Marinella, che scende in campo ad Aranova contro il pericolante Borgo Palidoro; infine i tolfetani che alle 16.30 alla Pacifica se la vedranno con il Pianoscarano penultimo in classifica.

Interessante il confronto per i gialloneri ceriti, al quarto posto con 48 punti, che affrontano un Canale non ancora salvo ma di fatto lontano dalla zona pericolosa. Compagine fastidiosa quella di Riccardo Sperduti, che vanta fra le proprie fila nomi di categoria. Ma per la formazione di Emiliano Bernardini resta l’obiettivo di riuscire a salire sul podio del girone A, magari al secondo posto. Prima della pausa pasquale, il successo prestigioso di Soriano che alimenta le speranze di scalata in classifica.

Invece il Santa Marinella, che in graduatoria occupa la sesta posizione e sta disputando una stagione di livello, può chiudere anche il discorso aritmetico con la salvezza. Però il Borgo Palidoro è affamato di punti, visto che con 23 punti è quintultimo in zona-pericolo e già all’andata creò parecchi grattacapi a Trebisondi e compagni. In realtà l’obbligo di vincere pesa sui padroni di casa e ad Aranova la truppa di Nicola Salipante può giocare in tranquillità.

Infine il Tolfa che oggi, almeno sulla carta, ha un impegno fattibile contro il Pianoscarano allo Scoponi. In questo senso, mister Daniele Fracassa ha già fatto intendere che concederà minuti a giocatori finora impiegati meno e lo stesso avverrà domenica prossima. Le attenzioni maggiori infatti le catalizza la semifinale di Coppa e l’obiettivo è quello di avere tutti a disposizione per mercoledì 4 maggio. Una battuta dell’allenatore sul Fonte Meravigliosa: «Sono una compagine importante, non si arriva a questo punto senza qualità. Mi riferiscono che i romani giocano un calcio propositivo, come noi. All’andata ci sarà un Tolfa attento così da poterci giocare la finale al ritorno alla Pacifica».