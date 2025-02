Promozione: la capolista Santa Marinella in casa del Salaria, il Tolfa secondo ospita il Palocco • Terzo Binario News

Il Tolfa ha fatto il suo e ora si deve confermare al secondo posto; il Santa Marinella capolista fa visita al Salaria Vescovio, ridotto all’ultima spiaggia se vuole rientrare i corsa per i play-off.

È la sintesi della seconda giornata di ritorno del girone A di Promozione che si disputa domani con i rossoblù in campo dalle 11 e i collinari alle 15, con avversario il Palocco di nuovo alla Pacifica.

Ricapitolando: i santamarinellesi sono in testa da soli con 43 punti, seguiti a quota 36 dal terzetto composto da Tolfa, Ostiantica e Grifone Gialloverde impegnati rispettivamente contro Palocco come accennato, Pianoscarano al Lido e a Villa Spada contro il Borgo Palidoro di Paolo Caputo.

Il Salaria Vescovio è compagine che alla vigilia dell’inizio di campionato si pensava fosse fra quelle che potevano lottare per il vertice, sensazione confermata quando andarono a vincere 2-0 in via delle Colonie nel confronto dell’andata. Invece un andamento altalenante ha condizionato la squadra di Roma Est lasciandola a 31 punti, una lunghezza sotto il Pianoscarano. Per questo il confronto di domani è più importante per i padroni di casa che per gli ospiti, che si possono permettere qualsiasi risultato di fatto uscendo indenni dal confronto del Salaria Village. Passato indenne il derby mare-monti, anche in virtù dei risultati delle inseguitrici, per gli uomini di Daniele Fracassa c’è da gestire le gare più insidiose. Recuperano Cerroni e Caforio,resta Gentili in dubbio mentre Gaudenzi ha la febbre. Fuori almeno 15 giorni Brutti per una lesione alla coscia: Probabile lo spostamento di Gallitano in posizione centrale. «Dobbiamo stare calmi e sereni – predica il mister – e serve solidità perché sarà una gara complicata. Loro sono forti anche se dopo dicembre, nelle ultime quattro sfide sono usciti con tre pari e una sconfitta a Pianoscarano. Dai miei mi aspetto una grossa prestazione perché non ci regala niente nessuno. In questo periodo le squadre sono tutte un po’ acciaccate e la differenza la fa la profondità della rosa. La prossima domenica arriva l’Ostiantica a Santa Marinella, pertanto bisogna usare la testa».

Dopo il successo infrasettimanale ai danni del Rodolfo Morandi in rimonta per 2-1, il Tolfa torna allo Scoponi, dove stavolta arriva il Palocco che con 23 punti in classifica è scivolato in zona play-out. A pesare nelle gambe dei tolfetani sicuramente la partita di mercoledì, che seguiva il derby con il Santa Marinella e i problemi legati alle assenze specie sulla mediana. Squalificato Marco Bevilacqua, alla quinta ammonizione, c’è Andrea Quinti il cui infortunio al tendine di mercoledì pesa e peserà nelle prossime settimane (il timore è che la stagione del centrocampista sia finita anzitempo), e Gianluca Nuti non ancora pronto a partire dall’inizio. Recuperato Giovani Magloire, ci sarà sicuramente spazio per Valerio Imperiale e forse un riposizionamento di Samuele Pangi.