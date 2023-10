Promozione, il punto su Santa Marinella e Tolfa alla quinta giornata • Terzo Binario News

Santa Marinella straripante, Tolfa concreto.

Nel fine settimana le due compagini di Promozione hanno ottenuto due successi: i rossoblù asfaltando il malcapitato Castel Sant’Elia sotto otto reti (a zero) mentre i collinari hanno superato 2-0 il Canale Monterano.

Nella quinta giornata del girone A è stata una festa allo stadio Fronti, dove c’è stata gloria un po’ per tutti: dopo otto minuti il vantaggio arrivato da un autogol del difensore falisco Borromei, che ha messo la palla nella propria porta un cross di capitan Melara.

Poi è salto in cattedra il fantasista Giuseppe Tabarini, che ha bucato tre volte la difesa ospite, di cui una su rigore. Soddisfazioni personali per Alessio Gallitano (autore di una doppietta), Jacopo Gaudenzi e Pietro Nobile.

In generale, i rossoblù hanno disputato una buona gara, applicando i dettami richiesti da mister Emiliano Cafarelli ovvero possesso palla e pressing alto, che si dichiara soddisfatto di quanto visto: «Buonissima partita da parte nostra – dice l’allenatore – della quale sono contento, al di là del risultato . Il Castel Sant’Elia ha provato a venire ad attaccare sulla nostra area di rigore ma di contro siamo stati bravi nella gestione della prima costruzione e poi sugli sviluppi. Bene anche il collettivo, con i giocatori che hanno mosso il pallone in zona due, come avevo chiesto ultimamente. Stiamo migliorando, intravedendo i riscontri del lavoro settimanale».

Allo Scoponi partita serena per i collinari che hanno segnato le due reti decisive già nel primo tempo con Valerio Imperiale (peraltro impegnato in queste settimane con i confronti musicali di X-Factor) e con il bomber Andrea Moretti. Nella ripresa altre diverse occasioni per arrotondare il punteggio ma contro l’undici dell’ex allenatore biancorosso Andrea Pacenza – in tribuna per squalifica – non sono arrivate altre marcature. Tuttavia i canalesi di Pacenza sono stati tutt’altro che remissivi: infatti il portiere di casa Luca Ciaccia si è distinto per alcuni interventi. Mister Roberto Macaluso può finalmente sorridere per il primo successo dei suoi, arrivato alla Pacifica davanti a tanto pubblico. Per questo ha riservato un plauso alla squadra: «I ragazzi hanno affrontato bene la partita – dice Macaluso – con l’applicazione necessaria. Potevamo fare segnare qualche altra rete e dobbiamo crescere sotto l’aspetto della la gestione della partita, specie dopo il vantaggio e per contro vanno evitati cali di concentrazione». Probabilmente il confronto infrasettimanale di Coppa Italia si è fatto sentire, tanto che appena possibile sono subentrati giocatori più freschi che non erano stati impiegati mercoledì. In classifica il Santa Marinella è secondo con 11 punti, quattro lunghezze sotto la capolista Sorianese e con il miglior attacco, avendo segnato finora 14 gol. Il Tolfa invece è sesto con 8 punti.

Per la formazione di Emiliano Cafarelli ecco che però, dopo la passeggiata con annessa fiera del gol ai danni dell’undici flaminio ecco che arrivano i test probanti. I santamarinellesi sono ospiti del Cerveteri allo stadio Galli – per il primo, vero confronto di vertice stagionale – che attualmente ha 8 punti in classifica mentre i biancorossi vanno nella tana del Palocco, che di punti finora ne ha raccolti 8 proprio come i tolfetani.