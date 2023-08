Promozione, ecco gironi e calendario: in pole Cerveteri e Santa Marinella, Tolfa di rincorsa • Terzo Binario News

Santa Marinella fra le possibili protagoniste con il Cerveteri, Tolfa di rincorsa.

Il Comitato Regionale Lazio della Lega Dilettanti ha reso noto girone A e calendario di Promozione, con qualche sorpresa e diverse conferme.

Quel che resta della Viterbese (con sede a Cesano) è stato dirottato nel girone B romano-reatino mentre ecco l’Urbetevere, guidato da un vecchia conoscenza del calcio civitavecchiese ovvero Fabio Ranieri, mediano tuttofare del Civitavecchia di Paolo Baldieri e mister Vincenzo Ceripa.

Con lui ci sono i fratelli Matteo e Simone Trincia per un undici competitivo. Sono state dirottate altrove – senza dispiacere, peraltro – le tre romane Ottavia, Grifone Calcio e Casal Barriera. Al contempo, diminuisce la presenza viterbese (con le sole Castel Sant’Elia e Ronciglione in aggiunta) a favore dell’area ostiense da dove arrivano Palocco e Ostiantica, oltre al ritorno del Borgo Palidoro.

Dalla Capitale ecco anche il Parioli, però di stanza a Campagnano, e la Duepigrecoroma. Questo l’elenco completo delle 17 squadre, che osserveranno un turno di riposo perché dispari: Borgo Palidoro, Canale Monterano, Castel Sant’Elia Luca Graziosi, Città di Cerveteri, Duepigrecoroma, Fregene Maccarese, Nuova Pescia Romana, Ostiantica, Polisportiva Ostiense, Palocco Parioli, Ronciglione United, Santa Marinella, Sorianese, Tarquinia, Tolfa e Urbetevere.

Nel primo turno del 17 settembre si giocano il derby etrusco Cerveteri-Tarquinia, Santa Marinella-Canale Monterano e l’interessante Tolfa-Urbetevere.

Nella griglia di prima fascia, non possono mancare Cerveteri e Santa Marinella, che hanno allestito formazioni di spessore. Anche se il tecnico rossoblù Emiliano Cafarelli preferisce nascondersi: «È andata secondo le attese – commenta l’allenatore – anche se qualche incognita rimane. L’unica certezza – sottolinea scherzando – è la quantità di derby personali che giocherò, visto che con l’Urbetevere ho smesso di giocare, con il Cerveteri sono stato 5 stagioni e la Duepigrecoroma l’ho allenata. Mi aspettavo la Viterbese ma sono arrivate buone squadre come Ostiantica, Palocco e Palidoro che rendono il girone molto equilibrato. L’altra novità è il turno di riposo, una variabile da gestire come la Coppa Italia, specie se si va vanti nella competizione. Il calendario? Non sposta molto. Il Santa Marinella vola basso, dove collocarci non saprei. Alcune compagini si sono candidate come Cerveteri, Urbetevere e Parioli».

Profilo diverso di Roberto Macaluso, che riparte con un Tolfa cambiato profondamente che cerca una nuova dimensione: «Confesso di non conoscere le squadre – ammette il mister collinare – tranne Pescia, Cerveteri, Santa Marinella e Tarquinia con ceriti e rossoblù davanti a tutti. Il Parioli lo conosceremo sabato nel memorial Sestili (inizio alle 17.30), ma meglio pensare a noi stessi cercando di esordire bene visto che ultimamente le prime giornate hanno regalato poche soddisfazioni. Le squadre? È un girone omogeneo dove la sorpresa ci sarà sempre, nonostante si cerchi di nascondersi».