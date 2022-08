Promozione, ecco girone e calendari delle squadre locali • Terzo Binario News

Ecco girone e calendario delle squadre locali di Promozione ovvero Tolfa, Borgo San Martino e Santa Marinella.

Qualche sorpresa c’è, qualche novità rispetto all’anno scorso pure, lamentele e polemiche non mancano. Insomma il Comitato Regionale della Lega Dilettanti, con la Festa dei Calendari di Tivoli, ha fatto discutere, come sempre.

Questo il girone A di Promozione, che rispetto alla stagione perde il Borgo Palidoro per ritrovarsi diverse società romane – da cui si deduce che il criterio di composizione non è stato geografico – oltre tre retrocesse dall’Eccellenza. Questo trasforma il raggruppamento in una lotta fratricida per la conquista dell’Eccellenza oltre alle solite viterbesi con l’aggiunta del Tarquinia.

Questa la lista completa delle squadre: Aranova, Borgo San Martino, Canale Monterano, Carbognano, Casal Barriera, Duepigrecoroma, Fregene Maccarese, Grifone Calcio, Nuova Pescia Romana, Ottavia, Polisportiva Ostiense, Romulea, Santa Marinella, Sorianese, Tarquinia e Tolfa.

Dagli spifferi che arrivano, Aranova ed Ottavia sarebbero le grandi favorite alla vittoria finale in quanto ex Eccellenza così come il Casal Barriera, altra sorpresa del girone visto che gioca a Casal Bertone, in zona Tiburtina a Roma. Dentro anche il Grifone Roma VIII (del Portuense) e la Romulea, storica compagine capitolina con sede a San Giovanni che l’anno scorso ha perso lo spareggio per il salto di categoria con il Fiano Romano. Oltre al Borgo Palidoro manca anche il Fiumicino, undici retrocesso dal girone A di Eccellenza e nuova squadra dell’ex tolfetano Matteo Trincia che dunque non si scontrerà con il suo passato recente.

A proposito di Tolfa, per mister Daniele Fracassa trasmette il suo entusiasmo: «È un girone stimolante, competitivo e a contempo difficilissimo, di alto livello. Stimolante confrontarsi con compagini blasonate. In lotta per il titolo ci sono 5-6 squadre il che mi fa immaginare che non ci saranno fughe in avanti. Non mi aspettavo che nel raggruppamento ci fossero Casal Barriera e Duepigreco, al contrario di Asa e Borgo Palidoro spostate altrove».

Nella prima giornata ci sono Duepigrecoroma–Borgo San Martino, Romulea–Santa Marinella e Tolfa–Grifone Calcio. La seconda vede subito il primo derby fra Borgo e Tolfa a Ladispoli mentre i rossoblù esordiscono davanti al pubblico amico dello stadio Fronti con il Fregene. «Il Tolfa dovrà partire bene con un Grifone forte, poi il derby a Ladispoli con il Borgo San Martino che immagino sarà tosto, ma la partenza in casa va benissimo». Ultima osservazione sul mercato dei collinari: «Ci mancano un difensore giovane ed un portiere», la conclusione di Fracassa. Alla preparazione di lunedì prossimo prenderà parte anche Michele Castaldo del 2002 che potrebbe essere il difensore under cercato dalla Pacifica.

Sul fronte Santa Marinella, dice il tecnico rossoblù Nicola Salipante: «Stavolta è capitato un girone particolare con squadre inattese. Per esempio del Casal Barriera so solo che hanno in rosa gente come Tornatore e Gallaccio, mentre la Duepigreco è una vera incognita. Fortissime Tolfa, Aranova e Ottavia, pertanto vedo tanto equilibrio perché in Eccellenza ne sale una sola. Noi partiamo per far bene ma per avere idea del posizionamento servono almeno due mesi di campionato. Il Santa avrà rispetto per tutti ma paura di nessuno, rimanendo con i piedi per terra. La nostra è una rosa importante ma ci si confronterà con realtà altrettanto importanti che possono spendere. L’inizio di stagione? Delle prime tre giornate conosco solo il Fregene ma bisogna partire forte. Certo – conclude l’allenatore – il fattore campo aiuta giocando in via delle Colonie due delle tre prime tre gare».