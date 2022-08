La banda di Cerveteri suona il rock • Terzo Binario News

Giovedì 26, al Parco della Legnara, Banda e Band insieme

Venerdì 26 agosto, a Cerveteri, in occasione della giornata inaugurale della Sagra dell’Uva, si terrà un evento musicale unico, il primo del suo genere nel territorio.

Sul palco della Legnara, infatti, il Gruppo Bandistico Cerite diretto dal maestro Augusto Travagliati e il gruppo rock Stonehenge, dopo essersi esibiti individualmente, si fonderanno insieme per dar vita a una contaminazione insolita, suonando insieme alcuni famosi brani di musica rock.

Ospite della serata la banda della città gemellata di Furstenfeldbruck.



Questa serata sarà solo la prima di un progetto che il prossimo anno vedrà il Gruppo Bandistico Cerite e gli Stonehenge realizzare un intero concerto insieme.

L’idea è nata alla fine del 2021: “Era un po’ di tempo che questa idea mi intrigava. Così una mattina di dicembre ho chiamato Augusto Travagliati, direttore della banda di Cerveteri ma anche grande amico, e gli ho esposto questo progetto, senza sapere se fosse stato possibile”, spiega Walter Marcelli, componente degli Stonehenge.

“Il maestro ha risposto subito di sì, e così da febbraio abbiamo iniziato a lavorare per vedere se ci fossero tutti i presupposti per realizzare questo progetto. Abbiamo fatto un grande lavoro di ricerca, anche all’estero, confrontandoci anche con altri gruppi bandistici e alla fine, compatibilmente con i

nostri impegni, siamo riusciti a porre le basi di questo concerto, che sarà solo il primo di una lunga serie, speriamo, perché appena finita la stagione riprenderemo il lavoro per realizzare un intero concerto insieme”.