Promozione, a Santa Marinella è rivoluzione • Terzo Binario News

In arrivo Galluzzo e Melone dal Cerveteri e Luchetti dal Parioli; vicino Del Mastro, si cercano u portiere under e un attaccante di esperienza

Rivoluzione a Santa Marinella, dove la rosa per la stagione 2025-2026 verrà stravolta o quasi. Allo stadio Fronti c’è tranquillità nonostante le squadre siano state allestite pressoché ovunque con alcune trattative che attendono solo di essere ufficializzate mentre altre sono aperte e ci vorrà tempo prima di arrivare alla quadra.

Andando in ordine di reparto, per la porta con Enrico Antonelli che ha appeso i guanti al chiodo, la volontà di mister Daniele Fracassa è quella di schierare uno dei due under – che tornano obbligatori in Promozione da quest’anno – fra i pali. Rimasto Simone Notari, si è a caccia di un estremo difensore classe 2006 dall’area romana. Ci sarebbero un paio di nomi in ballo. L’altro giovane dovrebbe essere un centrocampista classe 2007 mentre un gruppetto di juniores si allenerà con la prima squadra così da avere sempre ricambi disponibili.

In difesa, registrati gli addii di Alessandro Caforio, Riccardo Serpieri e Valerio Gentili, si lavora di un centrale e il laterale di destra. Intanto manca solo l’annuncio per Federico Galluzzo (mediano ex Tolfa e Cerveteri all’occorrenza schierabile al centro della difesa) mentre Dario Lucchetti (dal Parioli in Eccellenza) andrebbe a coprire la fascia destra con Augusto Buonanno e Michele Arseni come alternative a sinistra. Sempre a metà campo, ecco Gianluca Melone, sempre da Cerveteri mentre il nome su cui punta la dirigenza rossoblù è quello di Alessio Del Mastro, classe 2004 ex Pomezia di ruolo perno centrale e reduce dalla stagione trascorsa con il Monti Prenestini. Con Iacopo Gaudenzi tornato a Tolfa e Simone Trincia, rimasto a piedi per via del passaggio al Certosa saltato, c’è l’ultima trattativa aperta per il reparto avanzato. Nome coperto da segreto d’ufficio ma l’identikit rimanda a un giocatore che dovrebbe gravitare nelle categorie superiori.

Sul fronte dirigenziale, si chiude la parentesi di Bruno Luci come direttore generale del Santa Marinella. «A lui vanno i ringraziamenti del Consiglio Direttivo per la fattiva e proficua collaborazione biennale intercorsa. Le strade si dividono ma non è detto che non si potranno ricongiungere in futuro». Nel settore giovanile invece, presieduto da Stefano Di Fiordo, ecco il nuovo direttore generale ovvero Stefano Teloni. Infine, dopo tanti anni dallo scioglimento della Perla Del Tirreno in serie B, si terrà un open day di calcio femminile presso l’impianto di via delle Colonie il 4 luglio dalle 20.