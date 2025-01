Programmazione didattica 2024-2025 della scuola dell’infanzia “I Bambini di Beslan” di Civitavecchia • Terzo Binario News

La scuola dell’infanzia comunale paritaria “I Bambini di Beslan”, sita in Via dell’Immacolata a Civitavecchia, ha ufficialmente reso nota la programmazione didattica per l’anno scolastico 2024-2025.

La programmazione, ispirata alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo e alle Linee Pedagogiche del Sistema Integrato 0-6 anni, pone al centro il benessere e lo sviluppo armonico dei bambini e delle bambine, attraverso percorsi educativi innovativi che mirano a favorire l’identità, l’autonomia, la competenza e la cittadinanza attiva.

Tra i progetti proposti spiccano iniziative come “Inglese giocando”, che introduce in modo ludico i bambini ai suoni della lingua inglese; “Yogando”, un percorso per promuovere il rilassamento e la consapevolezza corporea; e “Arte e Immagine”, volto a stimolare la creatività e il senso estetico attraverso l’osservazione e la rielaborazione di opere artistiche. Inoltre, la scuola continua la sua partecipazione al programma “Special Olympics”, ribadendo il proprio impegno verso l’inclusività e la valorizzazione delle diversità.

“La scuola dell’infanzia rappresenta un momento fondamentale per la crescita e lo sviluppo dei nostri bambini. Con la programmazione di quest’anno, abbiamo voluto coniugare tradizione e innovazione, garantendo un ambiente educativo accogliente, inclusivo e stimolante”, ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Stefania Tinti.

La scuola si distingue per l’attenzione al benessere e alla relazione, che si concretizza anche attraverso il dialogo costante con le famiglie e la valorizzazione del territorio. Ogni attività didattica è infatti pensata per offrire ai bambini esperienze significative, all’interno di un contesto che promuove il rispetto reciproco, la scoperta del sé e la conoscenza del mondo che li circonda.