Progetto Civico sbarca a Cerveteri con Manuele Parroccini • Terzo Binario News

Progetto Civico rafforza la sua presenza a Cerveteri con l’apertura di un nuovo comitato guidato dall’Assessore allo Sport, Eventi Sportivi, Attività Produttive e Mercati, Rapporti con i Rioni e Pro Loco, Manuele Parroccini.

Da un anno alla guida del suo assessorato, Parroccini si è distinto per concretezza e capacità amministrativa, ottenendo risultati concreti soprattutto nei finanziamenti per lo sport e nel potenziamento delle strutture cittadine, dal palazzetto agli impianti dedicati ai giovani.

“Esistono le basi per costruire un futuro migliore per Cerveteri — dichiara Parroccini — ma servono visione, responsabilità e la volontà di trasformare le idee in azioni concrete. Ho scelto di aderire a Progetto Civico Italia perché è un percorso serio, partecipativo e attento alle reali esigenze della nostra comunità.

Ringrazio Alessandro Onorato per aver creato questa rete. È il momento di lavorare insieme per dare slancio e risultati concreti alla città.”

Il nuovo comitato nasce con un obiettivo chiaro: rafforzare il dialogo con il territorio, consolidare un progetto politico affidabile e dare impulso a una nuova fase di sviluppo per Cerveteri. Programmazione, coraggio e risultati: la città merita questo e molto di più.