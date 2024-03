Processione del Venerdì Santo, il percorso di Civitavecchia "al contrario" • Terzo Binario News

L’organizzazione della Processione del Venerdì Santo sta procedendo per consentire ai Civitavecchiesi di vivere anche quest’anno il particolare momento in preparazione alla SS. Pasqua.

Quest’anno poi avremo una novità, la processione percorrerà al contrario il percorso dello scorso anno.

Il percorso rappresenta un simbolo e snodandosi lungo tutti i luoghi storici della nostra città in qualche modo ricambia l’abbraccio che i nostri cittadini tutti gli anni danno a questa tradizione.

La processione quest’anno si snoderà lungo questo percorso: “Via Trieste, Via Stendhal, Corso Marconi, Piazza V. Emanuele, Largo Cavour, Largo Plebiscito, Corso Centocelle, Via Buonarroti, Via Annovazzi, Viale Baccelli, Largo d’Ardia, Corso Centocelle, Via Crispi, Via Cialdi, Via Cesare Battisti, Corso Centocelle, Largo Plebiscito, Largo Cavour, Piazza V. Emanuele, Corso Marconi, Via Stendhal, Via Trieste, Salita dell’Arciconfraternita del Gonfalone, Piazza Leandra”.

La processione è cultura e storia della nostra città oltre che evento religioso e spirituale di altissimo respiro. La tradizione divenuta cultura e le nostre radici sono nei migliaia di passi fatti dai Civitavecchiesi che le centinaia di processioni nel corso dei secoli hanno “vissuto” lungo le vie di Civita Vetula. Mantenerla rappresenta una parte della nostra tradizione culturale, per questo mi sento di ringraziare il Comune di Civitavecchia e tutti i dipendenti comunali per averci aiutato anche quest’anno nel “realizzare” questa pagina del nostro essere Civitavecchiesi.

Qui un’altra riflessione come ogni anno transiteremo davanti alla Statua dell’Immacolata certi che ascolti le nostre preghiere e che continui a stendere il suo velo protettivo sulla nostra città e per ricordare a tutti la specialissima devozione che la nostra Arciconfraternita ha verso la Madre Celeste. Per questo vorrei invitare ogni Civitavecchiese credente e non, a “passare” in Chiesa della Stella per prepararsi a questa Pasqua e “salutare” Maria donatrice di Grazie.

Da ultimo non posso che ricordare anche la raccolta delle offerte che consentiranno la copertura delle spese necessarie per l’allestimento della sacra manifestazione. A tale riguardo ricordiamo i riferimenti utili per l’elargizione delle offerte:

o Presso la Chiesa della Stella tutti i giorni negli orari di apertura delle iscrizioni,

o Utilizzando il C/C presso la Banca Intesa San Paolo n. 70768 (cod. IBAN: IT71D0306909606100000070768,intestato all’Arciconfraternita del Gonfalone di Civitavecchia);

o Presso gli incaricati che rilasceranno apposita ricevuta

Infine un grazie speciale a tutti coloro che ci stanno dimostrando vicinanza e affetto.

IL PRIORE (Remo Barletta)