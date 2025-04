Processione a Civitavecchia i ringraziamenti dell'Arciconfraternita del Gonfalone • Terzo Binario News

“La processione del venerdì Santo quest’anno ha percorso le vie della città con un senso di appartenenza ed un sentimento di vicinanza molto forte espresso dai Civitavecchiesi. In tanti hanno ci hanno ringraziato e lasciato apprezzamenti. Sono stati in molti e vista la loro numerosità riteniamo sia giusto estendere ciò che abbiamo ricevuto a tutti coloro che hanno lavorato per la processione.

In primis vorrei cominciare da tutte quelle persone che in silenzio hanno offerto il loro tempo e la loro disponibilità per realizzare la processione, non li nomino perché so che prestano il loro servizio senza voler apparire nello spirito che il Signore ci ha insegnato. Grazie poi a tutti i Sacrestani che hanno permesso alla processione di svolgersi regolarmente, a coloro che hanno sfilato, ai portatori di Santa Fermina, alla Confraternita dell’Orazione e Morte, alla Croce Rossa Italiana, alle associazioni di Volontariato ed ecclesiali che hanno calcato le strade della nostra città, alla protezione civile senza la cui presenza molte cose non sarebbero possibili e alle associazioni cavalleresche.

Vorrei proseguire con le persone che hanno colorato il dovere con una fortissima disponibilità nell’aiutarci a superare le difficoltà organizzative e logistiche, il Comune di Civitavecchia e tutti i dipendenti, in modo speciale l’assessore Vincenzo d’Anto (non presente alla processione) la cui vicinanza ci ha sorretto costantemente durante il periodo preparatorio alla processione, il Sindaco che ci ha anche assegnato il prestigioso Deco, la polizia Municipale e tutte le forze dell’ordine in particolare la polizia e gli agenti del commissariato e soprattutto il suo Dirigente e l’Arma dei Carabinieri. Vogliamo anche ricordare e ringraziare il Gruppo Assopolizia, l’associazione della polizia penitenziaria e le guardie zoofile e tutte le associazioni di volontari che hanno collaborato alla gestione della sicurezza della processione. Ancora un grazie alle autorità civili e militari presenti, in particolare a Gabriella Sarracco ed alla Fondazione Cariciv per la sua presenza e il supporto che ha sempre dato alla processione.

Le istituzioni ci sono state vicine insieme alla Chiesa Locale ed ai molti credenti che vengono a pregare alla Chiesa della Stella. Un ringraziamento veramente di cuore va a tutti i religiosi e le religiose ed al nostro Vescovo Gianrico che con la sua vicinanza ci ha accompagnato, sostenuto e seguito.

Infine ultimo ma non ultimo, uno speciale Grazie! a Don Cono Firringa, il nostro parroco, che con molti sacrifici suoi e dei Sacerdoti e Diaconi della Cattedrale ci ha aiutato nella cura degli aspetti spirituali della Manifestazione che lo ricordiamo rappresenta uno specialissimo momento per riflettere sulla propria vita e su quella di un mondo che presenta tante lacerazioni.

Questi ringraziamenti li abbiamo voluti fare ora anche perché manifestano una “cosa” importante che tutti gli organi di stampa ( a cui va un ringraziamento speciale per aver seguito la manifestazione con rispetto ed attenzione) hanno colto e diffuso: gli uomini e le donne della nostra città sia che ricoprano cariche Istituzionali o ruoli Ecclesiali o che vivano la loro vita come semplici cittadini o credenti hanno a cuore e sentono come loro questo evento spirituale, culturale e sociale”.

IL PRIORE Remo Barletta