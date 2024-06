Pro Loco e rioni di Tolfa al lavoro per il 34^ Torneo dei Butteri anche in notturna • Terzo Binario News

A Tolfa l’inizio delle sagre scandisce l’arrivo del consueto appuntamento con Torneo dei Butteri Rionale, che quest’anno vivrà una 34esima edizione innovativa.

La Pro Loco, che l’organizza, ha già fatto molte riunioni con i rioni, facendo pubblicità all’evento durante le feste rionali. Come anticipa il presidente Felice Tidei, “il torneo si svolgerà anche in notturna”. Ci sarà una cena come intermezzo tra i giochi dell’anello e del cappello e il successivo della cattura del vitello. Campo e parcheggi saranno adeguatamente illuminati da un sistema di fari posti su torri. L’appuntamento con la gara vera e propria sarà per il 28 luglio, domenica alle 18, alla Nocchia. Ma la manifestazione sarà preceduta il sabato 27, alle 17 in centro, dalla sfilata e dalla presentazione del drappo.

E appunto per il nuovo drappo che l’Associazione Pro Loco Tolfa indice il concorso per l’elaborazione della Bandiera del 34^ Torneo Rionale dei Butteri.

Ecco le caratteristiche:

1) La bandiera deve misurare cm 70×160, deve essere in raso bianco e passamanerie in oro con frange di cm 4, le scritte ben visibili e leggibili, rigorosamente realizzata con tecniche pittoriche. 2) Deve contenere la scritta 34° Torneo Rionale dei Butteri 28 luglio 2024; 3) Il tema stabilito per l’anno 2024 è:“L’attività del buttero nell’allevamento del bestiame “; 4) Il bozzetto deve essere presentato su formato -“A3” entro le ore 12 del giorno 6 di luglio presso la sede della Pro Loco Tolfa o presso l’Ufficio protocollo del Comune di Tolfa ma senza protocollarlo;

5) Si partecipa presentando un solo bozzetto rigorosamente eseguito con tecniche pittoriche, verranno escluse elaborazioni realizzate al computer; 6) Il bozzetto deve pervenire in plico sigillato, contrassegnato da un numero di sei cifre. Lo stesso numero di sei cifre dovrà comparire sull’elaborato nonché sulla busta formato lettera, a sua volta sigillata ed inserita nel plico contenete i dati del concorrente: anagrafici, di residenza e recapito telefonico. Deve, inoltre, essere inserita nel plico una presentazione del bozzetto rigorosamente scritta al computer, contenente le seguenti caratteristiche: formato foglio A4, carattere testo Times New Roman, grandezza carattere 12, massimo 40 righe nelle quali illustri l’ interpretazione del tema e le scelte di realizzazione, per svolgimento, tecnica e messaggio metaforico; 7) Al vincitore sarà comunicata l’aggiudicazione entro il 10 luglio 2024, lo stesso curerà l’esecuzione della Bandiera (confezionata e completa di ornamenti vari scelti dall’esecutore); 8) Al vincitore sarà corrisposta la cifra di 500 € quale rimborso spese per l’opera; 9) I bozzetti restano all’organizzatore e pertanto non saranno restituiti; 10) La consegna della Bandiera deve essere effettuata al committente entro e non oltre la data del 25 luglio 2024.

Nella foto la sindaca Stefania Bentivoglio con il presidente Pro Loco Tidei e la vice Angela Ceccarelli e la squadra vincitrice dell’anno passato, la Sughera.