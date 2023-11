Primo premio letterario "Città Etrusca" a Cerveteri: vince Alessandro Porri con la poesia “I Giovani d'Oggi” • Terzo Binario News

Nella fantastica e suggestiva cornice del Granarone a Cerveteri, sabato 11 novembre si è tenuta la cerimonia del 1° Concorso letterario “Città Etrusca”. Con la magistrale presentazione della nostra socia Giorgia Gioacchini, l’ associazione del territorio Koinèt, attraverso l’ organizzatrice e responsabile del concorso Cristina De Angelis, è riuscita a raccogliere tante adesioni di poeti da tutta Italia.

“La generazione del futuro” era il tema delle poesie, la giuria composta dalla Vice Sindaca del Comune di Cerveteri, Federica Battafarano, la scrittrice Chiara Mutti, l’ attrice e sceneggiatrice Stefania Ranieri ed il Presidente della Koinèt Alessio Catoni, hanno avuto modo di apprezzare molte poesie e tante di esse di alto spessore.

Il primo premio è stato assegnato al signor Alessandro Porri con la poesia “I Giovani d Oggi”.

Come anche affermato dalla Vice Sindaca nonché Assessore alla Cultura, ci auguriamo tutti che questo premio entri nella tradizione della nostra città. La responsabile del concorso Cristina De Angelis, con estrema sicurezza, ha dichiarato che, vista la grande partecipazione, sta già lavorando alla prossima edizione e che a breve verrà emanato il nuovo bando di concorso.

A questo punto non resta che invitarvi a prestare attenzione alla pagina facebook dell’ Associazione Koinèt di Cerveteri per non perdervi il prossimo concorso letterario.