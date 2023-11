Il Cerveteri cerca il riscatto in Coppa Italia contro il Fiumicino, gli etruschi cercano la vittoria scacciacrisi • Terzo Binario News

La squadra del Presidente Lupi cerca il riscatto, passare il turno in Coppa Italia può rappresentare il trampolino di lancio

Tre sconfitte consecutive sono sempre dure da digerire, soprattutto se ti chiami Cerveteri.

Brutto periodo per il Città di Cerveteri, che dopo un avvio di campionato estremamente convincente, dal 1 novembre non sa più vincere: 1 – 4 casalingo contro il Borgo Palidoro, 2 – 1 contro il Nuova Pescia Romana e poi la sconfitta 1 – 2 casalinga contro il Tolfa.

Uno score che demotiverebbe chiunque. Soprattutto se consideriamo che nel frattempo, c’è stato il cambio di allenatore con Superchi che ha lasciato la panchina in favore di Cicino.

lupi presidente cerveteri

Non può demotivare il Cerveteri però, che può contare su una tifoseria calda, su una rosa di spessore che seppur ultimamente non sta brillando può contare comunque su elementi di esperienza e qualità, e su una società forte e stabile, fatta di valori, ideali e un grande amore per il mondo dello sport, ovvero la Famiglia Lupi, che sin dal primo giorno in cui si è insediata alla Presidenza del Città di Cerveteri ha dimostrato di avere la voglia e la forza di investire nel calcio etrusco.

Infatti se da un punto di vista calcistico bisogna registrare la retrocessione dello scorso anno, dall’altro è doveroso sottolineare come il Presidente Lupi abbia ereditato una squadra che giocava le proprie partite a porte chiuse, senza pubblico e anche in una posizione di classifica piuttosto complessa. Lupi, ha saputo far riavvicinare la città alla squadra, ha riconsegnato alla città la voglia di tifare per il Cerveteri, dando vita, per la prima volta anche ad una selezione femminile del Città di Cerveteri, che seppur all’esordio, sta ben figurando nel proprio campionato.

Valori che ovviamente sono da estendersi a tutto il quadro dirigenziale, sempre presente nelle gare del Cerveteri.

Questo dunque è il momento in cui sia i giocatori sia i tifosi non devono mollare: arrivano ora una serie di partite fondamentali. Si parte mercoledì 15 novembre, quando il Cerveteri andrà a Fiumicino per il ritorno dei 16esimi di Coppa Italia. Gli etruschi partono dall’ 1 a 0 dell’andata: un risultato che però non può far dormire sonni tranquilli a Toscano e compagnia, in quanto troverà un avversario agguerrito che di certo non farà sconti.

Poi sarà di nuovo campionato, con la sfida contro il Parioli domenica 19 novembre in trasferta e la gara contro l’Urbetevere il 26 novembre al Galli. Servono tre vittorie per risollevare la testa: i mezzi e la forza, sono tutti dalla parte del Cerveteri.