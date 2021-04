Primo palo fotovoltaico in Italia piazzato sulla Braccianese a Manziana - Terzo Binario News

Con deliberazione di Giunta n. 35 del 20 aprile 2021 è stato dato il via libera all’installazione di un palo fotovoltaico con lampada a led all’incrocio tra la SP 3A Braccianese Claudia e via della Macerine.

L’impianto sarà realizzato senza gravare sulle casse comunali e rappresenta un unicum su tutto il territorio nazionale.

L’installazione, infatti, rientra in una sperimentazione di una nuova tipologia di pali in cui i pannelli solari, componibili ed integrati, abbracciano i pali e non sono posti invece in alto, sopra il corpo luminoso.

Questa nuova tipologia di pannello, qualora la sperimentazione dovesse dare buoni frutti, potrebbe dare il via all’utilizzo di questa nuova tecnologia, trasformando con pochi “passi” dei classici pali dell’illuminazione stradale in pali fotovoltaici.