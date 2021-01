Primavalle, "ricostruire l'ex asilo": appello dall'Unione inquilini - Terzo Binario News

L’ex asilo nido di Primavalle, in via Leonardo da Bibbiena, è di proprietà comunale. Una struttura abbandonata da anni, “ne era stata prevista la ricostruzione dal Contratto di Quartiere approvato anni fa. Questo venne progettato in sei mesi di riunioni da tutte le associazioni, organizzazioni e sindacati del quartiere, compresa la parrocchia, e fu patrocinato dall’Assessorato alla Periferia; alla fine vinse su un centinaio di altre proposte di riqualificazione. Purtroppo, fino a oggi le amministrazioni succedutesi non hanno dato seguito all’impegno preso”. Così l’Unione inquilini-Roma Nord.

“Dunque, oggi siamo nuovamente a chiedere che sull’ex asilo venga istituito un tavolo di confronto tra liberi cittadini, associazioni e istituzioni, di modo che si possa far partire, arricchire di contenuti (e sorvegliare, evitando che si blocchino i lavori a metà, stile mercato coperto) il corretto andamento del percorso di rifacimento dello stabile.A nostro avviso bisognerebbe procedere all’abbattimento della struttura (che è già stata oggetto di crolli) e alla sua riprogettazione, rispettando la precedente cubatura”.

“Potrebbero venirne fuori un nuovo asilo nido pubblico o un centro socio-culturale.Come sindacato inquilini, inoltre, non possiamo dimenticare che all’interno dell’edificio trovano riparo 4 nuclei familiari, ai quali quando verrà abbattuta la casa dovrà senz’altro essere garantito il diritto all’alloggio”.