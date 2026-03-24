Prima tappa della Coppa Italia Techno 293 iQFOiL, successi per gli atleti Lni Civitavecchia • Terzo Binario News

Mentre a Civitavecchia consiglieri, soci, giovanissimi atleti e istruttori si adoperano per dare lustro e visibilità alla Lega Navale di Civitavecchia partecipando alla splendida manifestazione cittadina ‘BOAT DAYS’ – assieme ai maggiori attori istituzionali e commerciali del settore nautico – un manipolo di giovani windsurfisti e il loro bravi istruttori dal 20 al 22 marzo si sono recati al circolo velico Sferracavallo dove si è svolta la prima tappa della Coppa Italia Techno 293 iQFOiL, un evento che ha visto competere 140 windsurfisti arrivati da tutta Italia



Regate difficili a causa delle condizioni meteo indecifrabili che hanno impegnato gli atleti anche dal punto dal vista mentale. Venerdì hanno regatato soltanto gli atleti della classe Techno 293 disputando tre prove mentre nulla di fatto per gli Iqfoil. Il sabato ha regalato un bel vento tra i 10 e i 12 nodi che ha consentito il regolare svolgimento di tutte le regate in programma.

Domenica un vento debole ha permesso comunque lo svolgimento di prove per i Techno e per gli iQFOIL.

Ottimi le prestazioni degli atleti della Lega Navale di Civitavecchia che conquistano ottimi piazzamenti – settima e nona posizione in CH4 per Mattia Sposito e per l’esordiente Edoardo Compagnucci, decima posizione negli Iqfoil Junior per Carlo Alberto Graziano alla sua prima regata di Coppa Italia in questa categoria- e molte medaglie:

Medaglia d’argento per Lavinia Francia KIDS – CH3;

Medaglia d’oro a Mia Pelle T293 Experience;

Medaglia d’oro per Maria Ludovica Graziano che si impone nei CH4;

Medaglia d’oro per Vittoria Marconi -IQFOIL Youth femminile- che da mesi gravita nel giro della nazionale giovanile;

Al suo esordio in Coppa Italia IQFOIL JUNIOR Filippo Iengo conquista la medaglia d’oro.