“Next Generation Powerboat” torna a Civitavecchia dal 27 al 29 per la fiera del Boat Days • Terzo Binario News

Sarà il prossimo fine settimana, dal 27 al 29 marzo 2026, a riportare a Civitavecchia, in piazza della Vita, l’energia e l’entusiasmo della terza edizione di Next Generation Powerboat, protagonista all’interno della Boat Days, la prestigiosa fiera nautica che celebra le eccellenze del settore con esposizioni, workshop, eventi in acqua e incontri tra operatori, tecnici e appassionati.

Tre giorni di manifestazione, dalle 10.00 alle 18.00, con prove pratiche, attività in acqua e momenti di confronto tra giovani, tecnici e operatori del settore. Promosso dalla Delegazione Regionale Lazio FIM, con il supporto delle ASD del territorio e il contributo della Regione Lazio, il progetto nasce per far vivere la motonautica come esperienza educativa, sportiva e sociale, rafforzando motivazione, resilienza e capacità emotive dei giovani, contrastando fragilità, isolamento e calo di interesse.

Il weekend inaugurale, che ha avuto luogo dal 20 al 22 marzo 2026, ha registrato una nutrita partecipazione di ragazzi delle scuole, trasformando Piazza della Libertà in un vero e proprio punto di incontro per sport, inclusione e crescita personale e anticipando le emozioni del prossimo fine settimana.

L’iniziativa è stato presentata ufficialmente il 24 gennaio 2026 al Salone d’Onore del CONI, evidenziando come lo sport possa supportare lo sviluppo di competenze trasversali, fiducia in sé stessi e capacità relazionali.

Nei mesi successivi, incontri nelle scuole del Lazio hanno introdotto studenti e studentesse ai valori della motonautica, alla sicurezza in mare, alla tutela dell’ambiente e alle opportunità professionali connesse allo sport.

Il 7 e 8 marzo 2026, 50 ragazzi del PCTO, hanno partecipato al weekend formativo presso il Centro di Preparazione Olimpica “Bruno Zauli” di Formia, alla presenza di ospiti di rilievo: Pietro Stabile della Regione Lazio, che ha portato i saluti dell’assessore allo sport Elena Palazzo; per il CONI Lazio, il Vice Presidente Andrea Ruggeri, Emanuela Perilli, membro di giunta e Vice Presidente della Scuola Regionale dello Sport CONI Lazio, e il Dott. Nicola Limongi docente di Medicina dello Sport della Scuola dello Sport CONI Lazio. Presenti anche tecnici federali, atleti e rappresentanti delle ASD locali.

Tra le attività più innovative, i partecipanti sono stati divisi in squadre composte da studenti provenienti da diverse scuole e coinvolti in una vera e propria sfida di imprenditorialità sportiva: ogni gruppo ha ideato e presentato una propria startup, definendone il modello di attività, le strategie di sostenibilità economica e le modalità di promozione.

Un’esperienza concreta che ha permesso ai giovani di sviluppare creatività, capacità di lavoro in team e visione progettuale, trasformando lo sport in una palestra di idee e futuro.

Durante il weekend di apertura a Civitavecchia, i giovani hanno sperimentato moto d’acqua, gommoni scuola e da competizione, imbarcazioni GT15 e la nuova categoria Offshore Giovani, in piena sicurezza e con motori a basso impatto ambientale. Gli studenti dei PCTO hanno contribuito attivamente all’organizzazione, alla comunicazione e allo storytelling, promuovendo buone pratiche ambientali e integrando teoria e pratica.

Next Generation Powerboat sviluppa non solo abilità sportive, ma anche competenze trasversali, autonomia, collaborazione, cultura del mare, responsabilità ambientale e inclusione sociale, offrendo ai giovani un’occasione concreta di crescita emotiva, educativa e professionale.

Il progetto conferma il suo ruolo come modello unico di formazione e inclusione, con l’impegno degli organizzatori e partner a garantire un percorso sicuro, inclusivo e di alto profilo educativo, pronto a ripartire dal 27 al 29 marzo 2026, sempre a Civitavecchia e sempre all’interno della fiera Boat Days, per un nuovo weekend di sport, apprendimento e divertimento.