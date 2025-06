Prima il frontale, poi giù nel fosso: lo schianto ai Tre Denari, sul posto due elisoccorsi • Terzo Binario News

Le due occupanti dell’utilitaria recuperate dai pompieri di Cerveteri, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati: sette i feriti, quattro dei quali dichiarati in codice rosso dal 118

Scontro violentissimo intorno alle 15.30 a Fiumicino in via dei tre Denari dove si sono scontrate frontalmente una berlina e un’utilitaria, con quest’ultima finita nel canneto sottostante, dove scorre il fosso.

A recuperare la vettura, i Vigili del Fuoco della 26A di Cerveteri dove c’erano due ragazze.

Soccorsi anche gli occupanti dell’altra vettura rimasta sulla carreggiata e della messa in sicurezza dei veicoli incidentati. in tutto sono arrivati quattro ambulanze e due elisoccorsi per un totale di sette feriti complessivi.

Rilievi effettuati dalla Municipale di Fiumicino con Polstrada e Carabinieri.