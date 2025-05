Pride a Civitavecchia il 6 giugno, parte la raccolta fondi • Terzo Binario News

“È ora che Civitavecchia si colori d’orgoglio”. Il prossimo 6 giugno si terrà il Pride Civitavecchia 2025, “primo vero evento di questo tipo in città”.

Gli organizzatori hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per coprire i costi e garantire che l’evento sia sicuro, accessibile e gratuito.

“Un evento – scrivono – che non è solo una festa, ma un momento di visibilità, diritti, memoria e futuro per tutte le persone LGBTQIA+ e per chiunque voglia costruire una comunità più libera e accogliente”.

“Abbiamo bisogno del tuo aiuto. Organizzare un Pride – spiegano – comporta spese: autorizzazioni, permessi, service audio, palco, sicurezza, materiale informativo, comunicazione”.

“Vogliamo riempire la città di colori, voci, sorrisi, storie e musica. Vogliamo – continuano – che chiunque, soprattutto i più giovani, possa sentirsi finalmente rappresentato”.