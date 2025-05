A Civitavecchia protagoniste "Le assaggiatrici": prima il libro, poi il film • Terzo Binario News

Mercoledì al Buonarroti alle 18 incontro con la scrittrice Rosella Postorino cui seguirà la pellicola diretta da Silvio Soldini. L’iniziativa a cura del Gdl Pagine di cioccolata che ha coinvolto i gruppi di lettura del comprensorio

Mercoledì 21 maggio alle 18, presso il Cineteatro Buonarroti di Civitavecchia, si terrà l’incontro con la scrittrice Rosella Postorino per la presentazione del suo romanzo, “Le assaggiatrici”, uscito nel 2018 per Feltrinelli Editore e vincitore, nello stesso anno, del prestigioso Premio Campiello. A seguire, alle 19, avrà luogo la proiezione del film “Le Assaggiatrici”, tratto dal romanzo, uscito circa un mese fa e diretto da Silvio Soldini.

L’evento, aperto a tutti, è organizzato da “Pagine di Cioccolata” in collaborazione con il Cineteatro Buonarroti e sette Gruppi di lettura del territorio: “Attenti ai Dettagli”, il “Gdl Libreria Giunti” di Civitavecchia, “InChiostro – Gruppo di lettura” della Biblioteca di Tolfa, “Cosamileggoggi” di Civitavecchia, “EQUIlibri” di Santa Marinella, “Gruppo di Lettura della Biblioteca A. Cialdi” e “Gruppo di Lettura della Sezione F.I.D.A.P.A.” di Civitavecchia.

La prima parte dell’incontro, gratuita ed aperta a tutti, sarà dedicata alla discussione sul romanzo “Le assaggiatrici” (Feltrinelli Editore) alla prestigiosa presenza della scrittrice. Un’autrice importante, Rosella Postorino, le cui storie (La stanza di sopra, edito da Neri Pozza, L’estate che perdemmo Dio, edito da Einaudi, Il corpo docile, edito da Einaudi, Le assaggiatrici, edito da Feltrinelli, Mi limitavo ad amare te, edito da Feltrinelli), sono tradotte in tutto il mondo.

“Sarà una preziosa occasione per accogliere nella nostra città una scrittrice che per i suoi romanzi è stata apprezzata dalla grande critica così come da lettrici e lettori. Un’autrice straordinaria che abbiamo il piacere e l’onore di ospitare con uno dei suoi romanzi più belli, “Le assaggiatrici”, un libro dalla cifra metastorica, che parla a tutte e tutti di temi importanti come il rapporto tra il corpo e il potere, la ribellione che passa attraverso il desiderio, l’amicizia che può nascere anche nella coercizione, la capacità di adattarsi, il confine tra storia personale e collettiva, il compromesso. Da mesi, con un coordinamento che vede al suo interno gruppi di lettura di Civitavecchia, Tolfa e Santa Marinella, ci stiamo preparando per questa iniziativa con incontri e momenti di approfondimento su un libro carico di significati e spunti, dalla scrittura evocativa, che arriva con una forza rara da incontrare sulla pagina. Abbiamo domande e riflessioni che non vediamo l’ora di condividere con l’autrice. Siamo soddisfatte, inoltre, per la collaborazione nata con il Cineteatro Buonarroti, che rappresenta una sentinella culturale ineludibile per la nostra città e che si occuperà della proiezione del film diretto da Silvio Soldini”, dichiara la scrittrice Caterina Battilocchio.

“La lettura come gesto collettivo è sempre più importante. I gruppi di lettura trovano grande adesione nel nostro territorio. Questi eventi, che mettono al centro libri ed autori di grande rilevanza, evocano una possibilità costante di incontro, un tentativo ostinato ed allegro di condivisione, usando le parole per conoscere, raccontare, scambiare idee, offrendo uno spazio di dialogo sulla letteratura e l’arte (in questo caso anche il cinema), ma anche su tutto quello che succede, che riguarda il mondo e che ci riguarda”, dichiara Annalisa Concetti, coordinatrice del Gruppo di Lettura Pagine di Cioccolata che, in collaborazione con il Cineteatro Buonarroti e con i gruppi di lettura del territorio, ha organizzato l’evento.

Per la proiezione del film “Le assaggiatrici”, prevista per le ore 19, sono invece già in prevendita i biglietti presso il Cineteatro.“

Ne “Le assaggiatrici” il regista Silvio Soldini si mette alla prova, per la prima volta, con un film collocato in un contesto non contemporaneo confermando la capacità di tentare nuove strade per conservando il suo tratto autoriale con una particolare e profonda attenzione all’universo femminile”, dichiara Francesco Scappini, responsabile eventi del Cineteatro Buonarroti, che, insieme a Pagine di Cioccolata, ha curato l’ideazione e l’organizzazione di questo importante evento che lega letteratura e cinema.