Prete ritrovato morto all’interno di una cabina per fototessere, la tragedia a Roma • Terzo Binario News

Tragedia questa mattina a Roma, in zona Tor Sapienza. Il corpo privo di vita di un prete è stato infatti ritrovato all’interno di una cabina per le fototessere davanti la scuola.

A notare il corpo, un passante, che ha chiamato immediatamente i soccorsi che non hanno potuto far altro che accertare il decesso.

Il religioso, è un cittadino straniero di 66anni.

Senza evidenti segni di violenza sul corpo, secondo un primo esame del medico legale intervenuto a Tor Sapienza l’uomo sarebbe deceduto per cause naturali. Informato il magistrato di turno, la salma del 66enne è stata affidata alla confraternita della chiesa di via San Pellegrino.