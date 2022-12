Presidenza Unesco, Governo Civico plaude la riconferma di Pascucci • Terzo Binario News

Il movimento civico si complimenta con Pascucci e con Elena Gubetti, eletta all’interno del Direttivo dell’Associazione

Apprendiamo con soddisfazione e profondo orgoglio la riconferma di Alessio Pascucci, nostro Coordinatore e storico fondatore, a Presidente dell’Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale. Un incarico di prestigio che lo vedrà nuovamente a capo dell’Associazione che governa i siti UNESCO italiani, tra cui anche quello di Cerveteri.

“Esprimiamo le nostre congratulazioni ad Alessio Pascucci, il quale siamo certi continuerà a ricoprire con grande competenza e passione. Già da Sindaco di Cerveteri ha dimostrato quanto sia incisiva e concreta la sua azione nel settore della promozione dei beni culturali del territorio. Basti pensare ai risultati portati alla nostra città: dal ritorno della Kylix e il Cratere di Eufronio, oggi esposti in maniera permanente a Cerveteri, al rifacimento totale della strada di accesso alla Necropoli Etrusca della Banditaccia, prima del suo insediamento letteralmente impraticabile fino alla realizzazione del Visitor Center, per il quale ottenne fondi sovracomunali straordinari”.

“La sua riconferma a Presidente è chiaramente uno straordinario attestato di stima da parte di tanti altri Comuni d’Italia. Riconferma che, come Governo Civico, ci riempie di orgoglio e ci conferma ancora una volta come Cerveteri e il nostro movimento per dieci anni abbiano avuto una guida forte, sicura e competente. Buon lavoro Alessio!”.

Allo stesso tempo, vogliamo complimentarci con il Sindaco Elena Gubetti, anche lei esponente del nostro movimento che nella stessa elezione è stata eletta in rappresentanza del Comune di Cerveteri all’interno del Direttivo dell’Associazione. Siamo certi che lo stesso impegno e la stessa passione con le quali svolge l’incarico di Sindaco e di Amministratore, saranno profusi all’interno dell’Associazione, rappresentando un vanto per Cerveteri e il territorio tutto.

Il Direttivo e il Gruppo Consiliare di Governo Civico per Cerveteri