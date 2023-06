Presentata la XV edizione del Memorial Alessandro Bini allo stadio Fronti di Santa Marinella • Terzo Binario News

Presentato nella tarda serata di ieri presso la suggestiva cornice del Porto Turistico di Santa Marinella la XV edizione del Memorial Alessandro Bini, il ragazzo scomparso tragicamente a seguito di un incidente avvenuto su di un campo di calcio malfatto.

“Oltre che essere felici – ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei – siamo orgogliosi di poter ospitare ancora una volta questo importante torneo sul campo dello Stadio Fronti nella nostra Città dello Sport.

Insieme alla consigliera delegata allo sport Marina Ferullo e al presidente del consiglio comunale Emanuele Minghella ringraziamo Delia Santalucia che con il marito Claudio Bini, prematuramente scomparso, hanno dato vita all’associazione Alessandro Bini Onlus che propone come finalità la tutela dell’incolumità di tutti i giovani che si trovano a giocare su di un campo di calcio e a praticare il proprio sport preferito presso gli impianti sportivi.

Ringraziamo anche il Coni e il direttore responsabile della testata Rete Oro Raffaele Minichino, amico e colonna portante dello sport. La città non dimentica e noi vogliamo continuare a ricordare Alessandro, sposando queste belle ed importanti iniziative solidali sul nostro territorio. A tal proposito ricordiamo che la kermesse si svolgerà il 2 settembre con sano agonismo in campo, in onore del giovane Alessandro che tanto amava lo sport, con due squadre di alto livello, rappresentate dalla Asd Academy Santa Marinella e dalla S.S.D. Pol. Cinecittà Bettini, l’ultima società sportiva dove il giovane ha militato.

Alessandro Bini continua ad essere nel nostro cuore e rappresenta oggi un simbolo importante per la nostra città”.

Il Sindaco Avv. Pietro Tidei