Presentata la nuova giunta Gubetti a Cerveteri • Terzo Binario News

Vice sindaca Federica Battafarano, riconfermati Matteo Luchetti e Riccardo Ferri i nuovi sono Gnazi, Francesca Badini e Francesca Appetiti e per la prima volta nella storia, Sindaco e Vicesindaco di Cerveteri sono due donne

Dopo l’elezione di Carmelo Travaglia a presidente del consiglio comunale di Cerveteri (al terzo mandato) è stata poi annunciata in consiglio comunale la composizione della nuova giunta guidata da Elena Gubetti.

La Giunta comunale del primo mandato da Sindaco di Elena Gubetti è dunque così composta: Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessora alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione, Matteo Luchetti, Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Edilizia Scolastica e Sportiva e Mobilità Sostenibile, Alessandro Gnazi, Assessore alla Programmazione Economica Finanziaria, al Personale e ai rapporti con le Partecipate, Riccardo Ferri, Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Rurale, Sviluppo delle risorse agricole e politiche di valorizzazione del patrimonio paesaggistico, Francesca Badini Assessore alle Politiche Sociali con Delega alla Famiglia, Disabilità, Contrasto alla povertà e alla fragilità, sussidiarietà circolare e Francesca Appetiti, Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Vivibilità e cura dello spazio pubblico, educazione ambientale, politiche per la salute.

Rimangono in capo al Sindaco le Deleghe alla valorizzazione dei beni culturali e del Sito UNESCO, rifiuti, demanio, politiche di Sviluppo Economico, promozione della Città, grandi eventi sportivi, partecipazione, associazionismo, Rioni, comunità religiose e comunità migranti, Frazioni, Protezione Civile. Nei prossimi giorni verrà assegnato anche il settimo posto in Giunta rimasto vacante e le ulteriori Deleghe.

La nomina della Giunta porterà nella prossima seduta del Consiglio comunale alla surroga di 4 consiglieri. Siederanno tra gli scranni dell’Aula Adele Prosperi, Alessandro Gazzella, Antonella Di Cola, Enrico Alessandrini.

“Doveroso infine da parte mia, in qualità di ex Assessore e Vicesindaco, rivolgere un pensiero speciale e un ringraziamento ad Alessio Pascucci, Sindaco uscente, per l’immenso lavoro svolto in questi dieci anni con il quale ha segnato una vera e propria rivoluzione all’interno della città – prosegue il Sindaco Elena Gubetti – così come voglio ringraziare Lorenzo Croci, Francesca Cennerilli, Giuseppe Zito e Luciano Ridolfi, Assessori nella precedente amministrazione e con i quali ho condiviso un percorso e un’esperienza di Governo davvero importante”.

𝗙𝗲𝗱𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗕𝗮𝘁𝘁𝗮𝗳𝗮𝗿𝗮𝗻𝗼 – Vicesindaco, e Assessora alle Pari Opportunità, Cultura, Inclusione e Pubblica Istruzione;

𝗠𝗮𝘁𝘁𝗲𝗼 𝗟𝘂𝗰𝗵𝗲𝘁𝘁𝗶 – Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture, Edilizia Scolastica e Sportiva e Mobilità Sostenibile;

𝗔𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼 𝗚𝗻𝗮𝘇𝗶 – Assessore alla Programmazione Economica Finanziaria, al Personale e ai rapporti con le Partecipate;

𝗥𝗶𝗰𝗰𝗮𝗿𝗱𝗼 𝗙𝗲𝗿𝗿𝗶 – Assessore alla Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Rurale, Sviluppo delle risorse agricole e politiche di valorizzazione del patrimonio paesaggistico,

𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗕𝗮𝗱𝗶𝗻𝗶 – Assessore alle Politiche Sociali con Delega alla Famiglia, Disabilità, Contrasto alla povertà e alla fragilità, sussidiarietà circolare

𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲𝘀𝗰𝗮 𝗔𝗽𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗶 – Assessore alla Sostenibilità Ambientale, Vivibilità e cura dello spazio pubblico, educazione ambientale, politiche per la salute.

𝗠𝗔𝗡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗢̀ 𝗔𝗟𝗖𝗨𝗡𝗘 𝗗𝗘𝗟𝗘𝗚𝗛𝗘 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗜: valorizzazione dei beni culturali e del Sito UNESCO, rifiuti, demanio, politiche di Sviluppo Economico, promozione della Città, grandi eventi sportivi, partecipazione, associazionismo, Rioni, comunità religiose e comunità migranti, Frazioni e Protezione Civile.

𝗡𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘀𝘀𝗶𝗺𝗶 𝗴𝗶𝗼𝗿𝗻𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗿𝗮̀ 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗴𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝘀𝗲𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗶𝗻 𝗚𝗶𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗿𝗶𝗺𝗮𝘀𝘁𝗼 𝘃𝗮𝗰𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗹𝗲 𝘂𝗹𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗶 𝗗𝗲𝗹𝗲𝗴𝗵𝗲.