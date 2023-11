Premio letterario nazionale “La cucina della Nonna”: cerimonia di premiazione sabato 25 Novembre all'Olimpico • Terzo Binario News

Dalle 14 c’è la manifestazione enogastronomica “Excellence – Food Innovation”

Si terrà sabato 25 novembre alle ore 14,00, la premiazione del concorso nazionale “La cucina della nonna”, presso lo Stadio Olimpico a Roma, organizzato dall’associazione “Terra Tricolore”, presidente dott. Silvio Rossi, nella prestigiosa struttura dello Stadio Olimpico in Roma, tribuna autorità, all’interno di “Excellence-Food Innovation”, manifestazione che rappresenta le eccellenze dell’enogastronomia italiana.

Un concorso letterario nazionale di poesie e racconti, aperto a tutti, nato con lo scopo di diffondere e promuovere le tradizioni italiane, la buona cucina e le eccellenze enogastronomiche che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Anguillara Sabazia, che sarà rappresentato dal sindaco Angelo Pizzigallo e dal vicesindaco Paola Fiorucci.

“La cucina della nonna” vuole rappresentare quegli odori, quei sapori, quelle atmosfere che sembrano ormai perse, ma che possono essere recuperate grazie all’attenzione maggiore che da qualche anno si presta alla qualità in cucina e non solo.

La Giuria che ha valutato le opere è composta da esperti della cucina italiana, accademici e esperti del settore enogastronomico internazionale e del mass media: dott. Riccardo Pelliccioni, funzionario presso la Santa Sede, dottoressa Mariangela Petruzzelli, giornalista e ideatrice del marchio “Miss Chef”, dott. Antonio Russo, presidente “Salento Nostro”, Ermanno Spera, poeta e scrittore. Presidente di Giuria l’Aristocratico del Gusto, il dott. Giuseppe Garozzo Zannini Quirini, appassionato di vino e di cibo, sommelier, ambasciatore del le eccellenze italiane nel mondo.

“E’ un grandissimo onore per noi essere parte di questo insieme di eccellenze del migliore Made in Italy” commenta l’ideatrice del concorso, dott.ssa Simonetta D’Onofrio, giornalista. “Una nuova edizione che ha ricevuto tante opere in concorso provenienti da tutta Italia- rende questo risultato ancora più emozionante. La responsabilità che si sente ogni giorno per promuovere la cultura enogastronomica e continuare a fare vivere le nostre tradizioni, il nostro passato, ad “Excellence Food Innovation” trova la sua celebrazione migliore”.

Un ringraziamento particolare al CEO di “EXCELLENCE – FOOD INNOVATION”, dott. Pietro Ciccotti, che dal 23 al 25 novembre, vedrà la presenza di numerosi chef, i più famosi del panorama italiano, con show cooking, incontri, masterclass, degustazioni di prodotti locali, produttori di vino e di prelibatezze. Il pubblico di “EXCELLENCE – FOOD INNOVATION” apprezza sempre di più il panorama del vino italiano, così come della nostra cucina, della semplicità e della bontà dei nostri ingredienti, puri e autentici, e delle bellezze naturali, storiche e artistiche del nostro paese.

In palio per i finalisti la pubblicazione di poesie e racconti in un volume antologico “La cucina della Nonna” e premi di alto valore commerciale.