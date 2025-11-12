Per il quinto anno consecutivo la Alpi di Ladispoli partecipa al progetto “#IO LEGGO PERCHÉ • Terzo Binario News

“Per il quinto anno consecutivo , il nostro istituto partecipa al progetto “#IO LEGGO PERCHÉ“, la grande iniziativa nazionale per la promozione della lettura nelle scuole e per l’ampliamento delle biblioteche scolastiche, per ribadire quanto teniamo alla crescita culturale dei nostri Alunni. Scopo di questa iniziativa infatti è nutrire la biblioteca scolastica, che rappresenta il miglior modo per prendersi cura e far germogliare in maniera rigogliosa il futuro che è seduto nei banchi.

Per questo le famiglie, ma anche la cittadinanza tutta può donare un libro alla scuola, andando nelle librerie con le quali ci siamo gemellati: Scritti &Manoscritti, in via Ancona 180; Cartelle, in via Roma 102, Mondadori, in viale Italia124, a Ladispoli e in Largo Almunecar 4 , a Cerveteri.

Con l’aiuto dei librai, si potrà acquistare uno o più libri, specificando sulle apposite etichette il proprio nome. Dopo aver registrato la donazione, qualche giorno dopo la fine della campagna , i libri verranno depositati in una scatola che verrà consegnata alla nostra scuola. Durante la settimana di #ioleggoperchè , si svolgerà un ricco programma di incontri in tutti i tre ordini di scuola: alle tante lettrici volontarie alle quali siamo ormai affezionati, si aggiungeranno volti e voci nuove in qualità di lettori esterni quali : MARIA PIA CEDRINI – VOLONTARIA “NATI PER LEGGERE”

MARIA DI MARINO – VOLONTARIA “ NATI PER LEGGERE”

CHIARA D’ARPA – VALENTINA ROSSI – DANIELA CARUCCI- BIBLIOTECARIE DELLA P.IMPASTATO

ELENA DI CARTELLE – CARTOLIBRAIA – ( LIBR. CARTELLE DI LADISPOLI )

FRANCESCO PICCIOTTI E FRANCESCA VILLA – ATTORI E BURATTINAI

NAJLA KALACH – RICERCATRICE DELL’UNIVERSITA’ UNINT (DOCENTE DI LINGUA E

LETTERATURA ARABA )

MONICA ROBERTI E JANE GARCIA, INSEGNANTI DI INGLESE CON IL METODO

“HOCUS&LOTUS “

LAILA ARONICA – ATTRICE

MARIE LAROCCA – INSEGNANTE MADRELINGUA FRANCESE

AGOSTINO DE ANGELIS – REGISTA, ATTORE ( IDEATORE DELL’ASSOCIAZIONE ARCHEO

THEATRON )

FLAMINIA ARIGONI IN ARTE “ DIAMANTE INDACO “ – SCRITTRICE ( EDUCATRICE DI

SCRITTURA CREATIVA )

STEFANIA TARTAGLIONE – ARTISTA E ILLUSTRATRICE

ZENA ZUCCHELLI – INS. DI RELIGIONE

NADIA CUCCU – INSEGNANTE INFANZIA

ELISA DEL SETTE – INSEGNANTE DI INGLESE

EMANUELA LONGONE – LETTRICE VOLONTARIA

LUCILLA TUBARO- ILLUSTRATRICE.

Inoltre : tanti docenti dell’Istituto si avvicenderanno nella lettura in diverse classi del proprio plesso o in plessi diversi , non solo durante l’evento ma anche durante tutto l’anno scolastico.

L’I.C. Ilaria Alpi, promuove in modo sistematico la lettura per piacere, dal 2021, grazie anche al progetto verticale e interdisciplinare denominato “Ilaria Legge”, attraverso il quale, oltre ad organizzare svariate iniziative interne, per classi aperte e in continuità fra i tre ordini di scuola, aderisce alle campagne nazionali di promozione alla lettura quali appunto #ioleggoperché, ma anche LIBRIAMOCI e IL MAGGIO DEI LIBRI”. Quindi, tutti in libreria per sostenere la nostra scuola!

Un caloroso ringraziamento va alla nostra Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Bevilacqua, sempre attenta e sensibile alle varie opportunità di crescita culturale e professionale, alla coordinatrice del Progetto ”Ilaria Legge”, a tutti i genitori e ai nostri alunni, perché attraverso questi eventi possiamo favorire la cooperazione fra scuola e famiglie e crescere insieme!

Le Docenti referenti del progetto di Istituto “ Ilaria Legge”;

le docenti responsabili delle biblioteche di Plesso