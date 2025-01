Premiazioni delle eccellenze sportive di Civitavecchia, il Pincio apre le segnalazioni • Terzo Binario News

L’Amministrazione Comunale di Civitavecchia ha aperto una raccolta di segnalazioni rivolta a tutte le associazioni sportive cittadine che, nel corso del 2024, hanno raggiunto risultati di rilievo e non sono ancora state premiate. Ad oggi, sono pervenute segnalazioni da 20 associazioni per un totale di circa 200 atleti che riceveranno il giusto riconoscimento per i loro successi.Le segnalazioni resteranno aperte ancora per una settimana, fino a lunedì prossimo.

Le associazioni interessate che non avessero ancora provveduto possono segnalare i propri risultati sportivi contattando l’Ufficio Sport ai recapiti disponibili sul sito del Comune di Civitavecchia.

La cerimonia di premiazione si terrà il 20 febbraio alle ore 15:00 presso l’Aula Pucci, un’occasione importante per celebrare l’impegno e il talento degli sportivi civitavecchiesi.

«Lo sport è un valore fondamentale per la nostra comunità e riteniamo doveroso riconoscere l’impegno di tutte le associazioni e degli atleti che portano in alto il nome della nostra città» – ha dichiarato il Sindaco Marco Piendibene, sottolineando l’importanza di questo momento di condivisione e celebrazione.

Il Delegato allo Sport, Patrizio Pacifico, ha aggiunto: «Siamo orgogliosi di poter premiare i nostri talenti e di dare il giusto risalto ai loro successi, frutto di dedizione e sacrificio. Invitiamo tutte le associazioni che ancora non l’hanno fatto a inviare le proprie segnalazioni e a partecipare a questo evento di grande valore per la città».

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo

sport@comune.civitavecchia.rm. it o chiamare i numeri 0766 590754 o 0766 590758.