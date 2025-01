Il libro di Piero Marrazzo “Storia senza eroi” presentato a Civitavecchia • Terzo Binario News

L’appuntamento è per venerdì 24 gennaio alle 18, presso la Sala Convegni della Fondazione CARICIV, in via Risorgimento 8 a Civitavecchia.

Alla presenza dell’autore, si terrà la presentazione del libro di Piero Marrazzo “Storia senza eroi”, pubblicato da Marsilio Editori.

Da via Gradoli a Manhattan e ritorno: la caduta e il riscatto di un uomo che, attraverso questo libro, ha raccontato la sua storia personale e le vicende che lo coinvolsero, fino a indurlo a dare le dimissioni da Governatore del Lazio nel 2009.

Venerdì 24 gennaio, dopo i saluti istituzionali di Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione CARICIV e del sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene, dialogheranno con Piero Marazzo la consigliera regionale Marietta Tidei, l’assessora alla Cultura del Comune di Civitavecchia Stefania Tinti e lo scrittore Gino Saladini.

“Sarà un’occasione preziosa di approfondimento con un uomo e un personaggio pubblico di rilievo della comunicazione e della politica del nostro Paese, che ha avuto il coraggio di fare luce su una vicenda dolorosa e che racconterà a tutti coloro che parteciperanno anche una serie di ricordi del viaggio che ha intrapreso alla ricerca delle radici della sua famiglia”, il commento di Marietta Tidei in vista dell’evento in programma venerdì.