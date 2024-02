Premiazione avvenuta presso lo Stendhal a Civitavecchia del concorso Super Pizzaiolo • Terzo Binario News

Si è svolta, nei locali dell’Istituto Stendhal, la premiazione per gli studenti che hanno concluso con successo il corso “Formagiovani Pizzaioli del futuro”.

Giunta alla seconda edizione, l’idea è nata nel 2021, grazie alla ristoratrice Patrizia Manunza del ristorante Dolce e Salato di Civitavecchia che ha voluto offrire una borsa di studio per ricordare suo nipote Andrea Puddu, anche lui ristoratore pizzaiolo, prematuramente scomparso.

Da questa iniziale sfida è nato un percorso di collaborazione, grazie soprattutto alla disponibilità del Dirigente Generale dell’API Fabrizio Torreggiani, che ha portato la stessa Api Associazione Pizzerie Italiane e l’Anpit – Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario a lanciare il progetto “Formagiovani Pizzaioli del futuro”.

Il corso, completamente gratuito per i ragazzi, ha coinvolto quest’anno 8 studenti della 5° A Enogastronomia dello Stendhal e 2 studentesse dell’Istituto Antonio Gramsci di Moserrato (Ca) dove in primavera si era svolta la selezione. Patrizia Manunza aveva voluto infatti creare un gemellaggio che potesse mantenere il legame tra la propria terra natia, dove anche Andrea viveva e lavorava, Sestu (Ca), e quella dove Patrizia vive ormai da decenni, Civitavecchia. Gli studenti selezionati hanno così potuto partecipare al corso, estremamente professionalizzante, che li ha visti impegnati in una full immersion teorico pratica di ben due settimane. Alla Cerimonia di premiazione erano quindi presenti tutti gli attori che hanno permesso questa importante integrazione tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro. Prima di tutti Patrizia Manunza che ha ideato questa collaborazione poi il Vicepresidente API Marcello Lamberti, lo stesso Fabrizio Torregiani, il Presidente dell’ A.N.P.I.T. Federico Iadicicco che hanno raccolto con entusiasmo l’iniziativa e la Dirigente scolastica dello Stendhal Maria Federici che ha preso il testimone con professionalità e interesse e la professoressa Valentina Feriozzi che ha seguito tutte le fasi del lavoro. Durante la cerimonia gli ospiti hanno potuto degustare il delizioso buffet realizzato dalle classi la 4° B Sala e Vendita e dalla 3°A Enogastronomia guidati dai professori Saviano, Belli, Fiandra e Feriozzi