Premiati gli alunni della Livatino di Ladispoli partecipanti allo ZuccArte • Terzo Binario News

Questa mattina la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli, ed il consigliere comunale Stefano Fierli hanno premiato gli alunni della scuola “Rosario Livatino” di Ladispoli per aver partecipato all’evento “ZuccArte”.

Iniziativa realizzata dall’amministrazione comunale per offrire ai bambini la possibilità di esprimere la propria creatività sulle tonalità calde e le suggestive atmosfere che si vivono in autunno.

Grande festa nel plesso di via Fratelli Bandiera dove i piccoli artisti hanno ricevuto le medaglie come riconoscimento per i tanti disegni realizzati nei mesi scorsi.

“Insieme al consigliere Stefano Fierli – dice la delegata all’Arte, Felicia Caggianelli – è stato emozionante vedere sui volti dei bimbi la gioia nel ricevere le medaglie per le loro colorate e fantasiose interpretazioni artistiche dell’autunno. ZuccaArte nasce nel periodo autunnale, in concomitanza con la festa di Halloween ed i colori vivaci della natura, con l’obiettivo di avvicinare le giovani generazioni al desiderio di sprigionare creatività e voglia di divertimento. Grazie agli alunni delle scuole di Ladispoli abbiamo dato vita a un meraviglioso mosaico di colori e emozioni autunnali. E grazie soprattutto alla direzione didattica ed al professor Edoardo Carannante che ci hanno permesso di effettuare la premiazione in classe”.

Durante l’incontro alla scuola “Livatino” sono stati portati anche i saluti del sindaco Alessandro Grando che si è complimentato con i bambini ed i docenti che hanno collaborato.

“Nei prossimi giorni – annuncia il consigliere comunale Stefano Fierli – insieme alla delegata all’Arte premieremo i bimbi degli altri plessi di Ladispoli che hanno partecipato a ZuccArte”.