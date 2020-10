Prefetto Piantedosi in visita al comando regionale e provinciale della Finanza - Terzo Binario News

Nella mattinata odierna il Prefetto di Roma, dottor Matteo Piantedosi, ha visitato la caserma “Francesco Arcioni”, sede del Comando Regionale e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma. L’autorità è stata accolta dal Comandante Regionale, Generale di Divisione Rosario Lorusso, e dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Paolo Compagnone.

Il Generale Lorusso ha illustrato al Prefetto l’organizzazione e i compiti dei Reparti delle Fiamme Gialle laziali soffermandosi, tra l’altro, sulle funzioni di “polizia del mare” svolte, a livello regionale, dal Reparto Operativo Aeronavale di Civitavecchia e dalle dipendenti unità operative.

Il Generale Compagnone ha illustrato i risultati più significativi ottenuti dai Reparti della provincia nei settori della fiscalità, della tutela della spesa pubblica e della lotta alla criminalità economico-finanziaria, con un focus sulle linee d’azione del Corpo ai fini dell’aggressione ai patrimoni delle organizzazioni criminali.

All’Autorità è stato inoltre fornito un quadro di situazione sul concorso assicurato dalla Guardia di Finanza per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, che vede i Finanzieri in prima linea, al fianco delle altre Forze di polizia, in un contesto delicato come quello della Capitale.

Non è mancato, infine, un resoconto sull’impegno del Corpo a garanzia del rispetto delle misure di contenimento adottate dall’Autorità di Governo e dalla Regione Lazio per fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.



Il Prefetto ha poi visitato la Sala Operativa del Comando Provinciale, “cabina di regia” delle pattuglie operanti sul territorio, recentemente potenziata con le più moderne tecnologie, funzionali alla sua piena integrazione nel “sistema sicurezza” della Capitale.

Prima di lasciare la caserma “Arcioni”, il Prefetto ha voluto ringraziare le donne e gli uomini della Guardia di Finanza per il loro quotidiano impegno a salvaguardia della sicurezza dei cittadini e della legalità economico-finanziaria.