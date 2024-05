Precipita dall'ex fabbrica di penicillina: 18enne all'ospedale in codice rosso • Terzo Binario News

L’ipotesi è che possa essere entrato per fare foto o video da postare sui social; sul posto i carabinieri

È precipitato da un’altezza di circa sei metri. Un 18enne è stato trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I: il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Il tutto è avvenuto poco prima della mezzanotte all’ex fabbrica della penicillina, in via Tiburtina.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri – giunti sul posto con i militari della stazione di San Basilio e la compagnia di Montesacro – tre giovani si sono introdotti nello stabile. Uno di questi avrebbe raggiunto il soffitto, poi il volo. Presumibilmente, i tre intendevano effettuare foto o video per i social.

c.b.