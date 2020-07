Poste: prenotazione del turno con WhatsApp a Civitavecchia, ecco dove - Terzo Binario News

In quattro uffici postali di Civitavecchia da oggi è possibile prenotare il proprio turno allo sportello tramite WhatsApp direttamente dal proprio cellulare. Sono quelli di Civitavecchia Centro (Via Giordano Bruno 11), Civitavecchia 1 (Largo Monsignore Giacomo

D’Ardia 22), Civitavecchia 2 (Via Achille Montanucci 13/B) e Civitavecchia 3 (Via Alcide De

Gasperi).

Richiedere il ticket elettronico con WhatsApp è molto semplice. Dopo aver memorizzato sul proprio smartphone il numero 3715003715, il cliente dovrà avviare una chat digitando qualsiasi testo al quale Poste Italiane risponderà in automatico proponendo alcune opzioni, tra queste la prenotazione del ticket.

A quel punto, digitando Comune, indirizzo e numero civico di riferimento, al cliente sarà proposto l’ufficio postale più vicino con l’indicazione del primo appuntamento disponibile per la prenotazione, se il cliente accetta, la prenotazione sarà inoltrata in automatico

mostrando sul display del cliente il relativo codice.

L’innovativo sistema di prenotazione si aggiunge ai diversi metodi di prenotazione “a distanza” che Poste Italiane mette a disposizione della clientela già da diversi anni. Per i quattro uffici di

Civitavecchia sopra citati infatti, è anche possibile ottenere un “ticket elettronico” e prenotare il

proprio turno allo sportello da remoto direttamente da smartphone e tablet tramite l’app “Ufficio Postale” oppure da pc sul sito poste.it, senza la necessità di registrarsi. Il sistema, prevede la scelta dell’orario sia per il giorno corrente sia per quello successivo.

Poste Italiane, nel sottolineare la costante attenzione alle esigenze della clientela, precisa che a Civitavecchia sono comunque aperti, secondo varie modalità orarie, tutti e cinque gli uffici

postali. Nel pieno rispetto delle norme ancora attualmente in vigore per limitare il diffondersi del Covid-19 e in parallelo con l’evolversi in positivo della situazione sanitaria, Poste Italiane sta provvedendo a ripristinare gradualmente anche i normali flussi di ingresso all’interno degli uffici postali.

A Civitavecchia, infatti, in tutti i quattro uffici postali con possibilità di prenotazione a “distanza” è di nuovo possibile tornare ad attendere il proprio turno allo sportello all’interno dei locali. Per facilitare la gestione e l’utilizzo degli spazi, negli uffici abilitati è stata predisposta una

segnaletica orizzontale che indica alla clientela come comportarsi durante l’accesso e il transito

nei locali, consentendo un’attesa più confortevole e supportando i clienti per il mantenimento di un corretto distanziamento sociale. Gli ingressi sono comunque sempre gestiti e contingentati nel pieno rispetto delle distanze di sicurezza e quindi in relazione agli spazi utili nella sale al pubblico.

L’Azienda coglie infine l’occasione per ribadire l’invito a recarsi presso gli uffici postali muniti di

appositi strumenti di protezione individuali. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito www.poste.it o contattare il numero verde 800 00 33 22.