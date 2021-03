Poste, "M’illumino di meno" nelle sedi di Roma - Terzo Binario News

A Roma sono sei le sedi di Poste Italiane che aderiscono a due importanti iniziative a sostegno dell’ambiente: “M’illumino di meno”, oggi venerdì 26 marzo e “Earth Hour”, domani sabato 27 marzo, quando molti palazzi simbolo della città abbasseranno o spegneranno le luci dalle 20.30 alle 21.30. Sono le sedi di Roma Spinaceto in via Eroi di Cefalonia, la Filiale di Roma Est in via Cardinali, Roma Belsito in via Sappada, Roma Nomentano a Piazza Bologna, Roma Ostiense in via Marmorata e Roma Appio in via La Spezia.

L’obiettivo è dare un esempio di buona condotta nel combattere l’inquinamento luminoso, tramite il semplice gesto dello spegnimento della luce per un’ora in modo da ridurre i consumi. Per le stesse sedi, domani sabato 27 marzo sarà la volta dell’Ora della Terra la manifestazione mondiale organizzata per richiamare l’attenzione sulla necessità di intervenire sui cambiamenti climatici in corso mediante un semplice gesto: spegnere la luce artificiale per un’ora nel giorno stabilito.

La tutela dell’ambiente è uno dei “pilastri” della strategia di sostenibilità di Poste Italiane che anche quest’anno ha deciso di organizzare l’iniziativa “mese verde”: per trenta giorni verranno organizzati in Azienda eventi finalizzati alla conoscenza delle buone pratiche “green”, tra cui appunto l’adesione alle due iniziative citate. Poste Italiane rinnoverà anche il decalogo sui comportamenti sostenibili da adottare nella vita di tutti i giorni lanciando per 30 giorni sui social l’hashtag #meseverdeposte, in modo che ciascuno possa dare testimonianza del proprio contributo alla salvaguardia dell’ambiente.

L’Azienda continua a promuovere nei diversi ambiti iniziative di valorizzazione del territorio con un approccio sempre più consapevole sui temi ambientali per arrivare all’obiettivo “zero emissioni” fissato per il 2030, come confermato dall’Amministratore Delegato Matteo Del Fante in occasione della presentazione del Piano Strategico del Gruppo “2024 Sustain & Innovate”.