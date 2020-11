Positivi due musicisti dei Måneskin - Terzo Binario News

Tra i personaggi dello spettacolo, anche due giovanissimi di successo, Damiano David e Victoria de Angelis, rispettivamente voce solista e basso del gruppo romano dei Maneskin, sono risultati positivi al Covid 19.

Ad annunciarlo sono proprio i componenti della band, dalla loro pagina Facebook, in cui spiegano di voler condividere la notizia proprio per dimostrare quanto sia importante il rispetto delle misure per il contenimento della pandemia.

I Maneskin, nonostante la loro giovane età, il più “anziano” del gruppo, Damiano, ha 21 anni,

hanno raggiunto i vertici delle classifiche italiane con i brani Morirò da Re e Torna a Casa, e da

poche settimane hanno pubblicato il loro nuovo singolo, Vent’anni, che ha subito raccolto

recensioni positive e la collaborazione del fotografo Oliviero Toscani.

Numerosi gli incoraggiamenti e i messaggi di vicinanza da parte dei loro fan

s.r.