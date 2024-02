Porto crocieristico di Fiumicino, la Califano attacca: "Le navi arriveranno, ma non le infrastrutture per la città" • Terzo Binario News

Si è svolta, su input della consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, la terza audizione della Commissione speciale Regionale ‘Giubileo 2025’ sul ‘porto turistico crocieristico di Isola Sacra’.

Presenti il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini e i rappresentanti di Enac, Autorità Portuale e Autorità di Bacino distrettuale.

“Quando si parla di grandi progetti come quello del porto di Fiumicino si deve parlare anche di infrastrutture a supporto di questa opera. A oggi non c’è alcuno studio di fattibilità rispetto a possibili sopraelevate, svincoli e via discorrendo. Io sono assolutamente favorevole alla riqualificazione di quell’area. Ma voglio anche che di pari passo alla realizzazione del porto vengano cantierate quelle opere propedeutiche a mitigare l’impatto sul territorio. Vogliamo più certezze sulle criticità che abbiamo in questi mesi messo sul tavolo della commissione. Le problematiche le conosciamo e sono ormai note, le soluzioni invece no”.