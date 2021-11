Porta Futuro Lazio, da domani ripartono i seminari in presenza a Civitavecchia - Terzo Binario News

Porta Futuro Lazio è un progetto della Regione Lazio, pubblico e gratuito, per sostenere i cittadini nel potenziamento professionale, nello sviluppo di tecniche per la ricerca occupazionale e nell’acquisizione di nuove competenze; facilita inoltre il rafforzamento della cultura del lavoro etica, responsabile e sostenibile, supporta le organizzazione a trovare le figure professionali che stanno cercando.

I punti Porta Futuro Lazio sono nati in tutte le province della Regione.

Ricominciano i seminari in presenza.

Il 5/11 ore 10:00-13:00 Laboratorio LinkedIn presso la sede di Civitavecchia.

Dopo aver costruito il proprio profilo, i partecipanti avranno l’opportunità di comprendere tutte le funzionalità del social, mettere in atto adeguate strategie per massimizzarne il potenziale e sviluppare una “cassetta degli attrezzi” mirata all’individuazione di opportunità lavorative in linea con il proprio profilo professionale. Verranno inoltre mostrate le tecniche per fare rete e partecipare attività ai gruppi di interesse.

Contenuti:

LinkedIn: funzioni e potenzialità

Come redigere un profilo efficace

La costruzione della rete: i gruppi

Il galateo dei social network

Si informano i cittadini che è possibile accedere alle sedi territoriali di Porta Futuro Lazio su prenotazione. Per i cittadini sarà necessario quindi contattare telefonicamente la sede di riferimento, che provvederà a fornire indicazioni per fissare l’appuntamento in base all’esigenza richiesta e alle fasce orarie disponibili.

Il servizio resta comunque disponibile anche in remoto: per informazioni, accreditamento e servizi on line (come CV check, traduzione del CV, orientamento professionale…) i cittadini potranno contattare le sedi attraverso gli indirizzi e-mail e i telefoni indicati qui: https://portafuturolazio.it/contatti.aspx.

Per ulteriori informazioni e comunicazioni visitate il sito: https://portafuturolazio.it/ e la pagina Facebook: https://www.facebook.com/portafuturolazio/ .